Стрелецът в Прага е бил елиминиран, 11 са убитите

Полицията в Прага съобщи, че стрелецът, който откри масова стрелба в университет в центъра на града, е бил "елиминиран". Сградата в момента се евакуира.

Докладите сочат, че инцидентът е станал в Карловия университет, разположен на площад Ян Палах.

Медицинските спасителни служби в Прага споделиха нова информация за броя на загиналите и ранените:

"11 загинали, включително нападателят, 9 тежко ранени, 5-6 средно тежко ранени, до 10 леко ранени. Числата все още може да се променят."

На служителите на университета е казано да "стоят на място", да се барикадират в стаите и да изгасят осветлението, предаде Ройтерс.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p