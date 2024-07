Русия отвръща и в музикалната война с Украйна. Рок легендата Роджър Уотърс, основател на Pink Floyd, ще пее на фронта в Украйна, надъхвайки руските войници да разбият стената на омразата към Кремъл с култовото парче The Wall.

Това е отговор на фронтмена на U2 Боно, който пя в метрото в Киев, докато виеха сирените. Тогава ирландската рок звезда похвали борбата на Украйна за свобода като изпълни знаковото парче With or without you.

Поканата към Роджър Уотърс е отправена лично Дмитрий Медведев, който е голям фен не само на войната, но и на рока.

"Когато избирам между музикалното творчество на Боно (а аз го срещнах веднъж, през 2010 г.) и Роджър Уотърс, бих избрал второто. Просто неговият стил ми е по-близък. И се радвам, че не ме разочарова“. Така Медведев обясни скорошното пристигане на Уотърс на фронта.

Взимането на страната на Кремъл не е новина за политическите пристрастия на рок легендата. По време на интервю за CNN той нарече Джо Байдън военнопрестъпник за подстрекаване на конфликта в Украйна, а миналата година каза в ООН, че говори от името на "мълчаливото мнозинство“, което е "загрижено, че безкрайните войни ще унищожат планетата“.

Заради спорните му коментари за войните в Украйна и Близкия Изток музикалната компания BMG се раздели с него.

Наскоро Роджър Уотърс отхвърли поредната идея Pink Floyd да се съберат отново на сцената, казвайки, че е "зает с други неща".

