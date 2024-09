Ед Шийрън счупи рекорда на Лепа Брена

Над 70 000 души са били на концерта на британската суперзвезда Ед Шийрън снощи в София. Стадион "Васил Левски" в столицата не е побирал толкова много хора от средата на 90-те години, когато в София гостува сръбската легенда Лепа Брена. Тогава на терена имаше не по-малко от 60 000 човека, жадни да слушат гурбо фолк хитовете й.

Шоуто е част от световната обиколка на Шийрън The Mathematics Tour. От ранния следобед пред четирите пропускателни пункта около Националния стадион "Васил Левски" се извиха опашки от нетърпеливи фенове, предава nova.bg.

То започна с българската звезда Михаела Филева, която бе избрана да подгрява големия концерт от екипа на Ед Шийрън на 360-градусова сцена.

Концертът на звездата е част от турнето му в Азия и Европа. Обиколката на двата континента е първа от 2019 г. насам, а европейските концерти са продължение на миналогодишната визита на певеца на Стария континент.

Певецът Ед Шийрън завърши мащабния си концерт на Националния стадион "Васил Левски" с фланелка на своя футболен клуб Ипсуич Таун.

Британецът придоби наскоро 1,4% от акциите на новака в английското първенство. Изпълнителят е дългогодишен фен и спонсор на тима.

Шийрън облече футболната фланелка специално за изпълненията си на бис, след като през почти цялото време пя хитовете си с тениска, на която беше изписано името на столицата ни - SOFIA.

Шоуто продължи до 23:00 часа, а репертоарът му включи хитове песни като Shape of you, Perfect, Shivers, Love yourself, Photograph и други.





