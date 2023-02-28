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Кирил Петков водач на листата на ПП-ДБ в 23 МИР София, Иванов в 24-и

Атанас Атанасов води в Кържадли, Явор Божанков в Габрово
28 фев 2023 12:38, Камелия Цветанова
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Кирил Петков водач на листата на ПП-ДБ в 23 МИР София, Иванов в 24-и
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ регистрира в цялата страна листите си за предстоящия вот.

Кандидатите на коалицията са личности, които със своя професионализъм и отдаденост към различни каузи за по-добра България са постигнали широко обществено доверие в своя регион, а много от тях и на национално ниво. Те ще търсят подкрепа на 2 април, за да постигнем промяната в България и да я превърнем в мястото, с което всички се гордеем, посочват от пресцентъра на ПП-ДБ.

Ето кои са водачите на листите:

1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров
2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски
3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер
4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева
5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов
6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова
7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков
8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев
9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов
10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев
12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина
13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев
14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков
15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев
16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев
17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков
18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева
19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров
20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева
22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев
23 МИР София – Кирил Петков Петков
24 МИР София – Христо Любомиров Иванов
25 МИР София – Христо Христов Петров
26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев
27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски
28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева
29 МИР Хасково – Асен Васков Василев
30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 33 секунди
Пелтека може да бъде само водач на ***...
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Пешо Питанката преди 2 минути
А ПАРАПЕТЪТ къде ще подпира бабаянката на Киро Шоумена ???
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факт преди 5 минути
в триенето на коментари по бързи от днесбг нема !
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Анонимен преди 6 минути
Само най-верните синове на Партията и народо ставаха живковски прокурори, и то по време на възродителния процес, и то в район с турско малцинство. Гномът е бил не просто комунист, а комунист - натегач.После е унищожил следите от партийното си членство.
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камерка преди 6 минути
лена , лена какво ше води ?
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Анонимен преди 7 минути
Атанасов ще си спомни с умиление героичните си подвизи там от времето на Възродителния.
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Гражданин преди 12 минути
И това трябва да ни интересува ли?
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Бай Пешо преди 13 минути
Това списъка на най-големите престъпници на България ли е?
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Последен шанс преди 13 минути
Мачкай бате Киро по корупцията,че няма никой да остане в тая държава.
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Анонимен преди 22 минути
Магнитски е бухалката на САЩ срещу държавите.
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Анонимен преди 24 минути
Един голям шамар на изборите ще има за Кирил Петков след доноса в Европейската Комисия срещу работата на нашите ТЕЦ-ове!
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:) преди 25 минути
До Анонимен 8 Асен Василев си е от Хасково, гербав труженико :)
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:) преди 29 минути
До Анонимен 8 Това ли е новата опорка, гербав :) Няма. Само от затвора Панкрац ще има :)
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Анонимен преди 38 минути
До 17... Магнитски е закон в краварника, а не в България... Тука е едно нищо...
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ЦРУ преди 39 минути
Водачите на листите от ПП-ДБ не са в списъка по закона на Магнитски. За ужас на Бойсо Борисов и на тези от ДПС. Да му мисли Гешев, как ще изпраща лидера си от Герб в Сибир. То, за това е прокуратурата на България. Протестиращите казаха повече от ясно, че за да има мир, Бойко Борисов трябва да е в Сибир.
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Анонимен преди 46 минути
Мааму стара и цензурата. И против пропорционалната система не може да се пише!! Тя тая демокрация е по зле и от фашизма бре.
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Бай Ставри преди 47 минути
Това списъка с булките за масовата сватба в Централния Софийски ли е?!
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Анонимен преди 48 минути
Прави впечатление, че сите мераклии не са водачи на листи в родните си градове. Защо ли е така явно се страхуват, че хората там знаят що за стока са.
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Асан преди 51 минути
Кебапчета и бера ше дават ли :)))
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Анонимен преди 52 минути
Браво! Успех срещу ГЕПП, БСП Възрпжлане мафията завладяла държавата!!
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