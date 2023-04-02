Неграмотният шеф на секция можел да пише "малко", завършил е 8 клас

Неграмотният председател на секция в Пловдив можел да пише "малко", а смятането му било "горе-долу". Това каза той пред bTV.



48-годишният жител на Столипиново Михаил Йончев, който беше отстранен от председателското място в 30-та секция в района заради това, че е неграмотен, твърди, че искал просто да бъде член. Не очаквал да стане председател.



Мъжът е завършил 8 клас. Твърди, че може "малко да пише", още по-малко да чете, но със смятането бил "горе-долу".



Това са четвъртите избори, в които участва.