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Неграмотният шеф на секция можел да пише "малко", завършил е 8 клас

Това са четвъртите избори, в които той участва
2 апр 2023 18:49, Нели Христова
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Неграмотният шеф на секция можел да пише "малко", завършил е 8 клас
Снимка: bTV

Неграмотният председател на секция в Пловдив можел да пише "малко", а смятането му било "горе-долу". Това каза той пред bTV.

48-годишният жител на Столипиново Михаил Йончев, който беше отстранен от председателското място в 30-та секция в района заради това, че е неграмотен, твърди, че искал просто да бъде член. Не очаквал да стане председател.

Мъжът е завършил 8 клас. Твърди, че може "малко да пише", още по-малко да чете, но със смятането бил "горе-долу".

Това са четвъртите избори, в които участва.

По публикацията работи: Нели Христова

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Анонимен преди 14 секунди
Учил е по бай Тошо ви време, явно и тогава не е имало читаво образование. Това обяснява много неща.
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Анонимен преди 45 секунди
С 8 клас в Столипиново е професор,веднага да му се присъди степен доктор хонорис кауза!
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Анонимен преди 50 секунди
В 8-ми клас владеех разговорен английски и пишех есета на френски в училище, използвайки всички възможни времена и спрежения. Непонятно ми е как този индивид е избутал до 8-ми клас без базова грамотност, която се изучава през първите три години в основното.
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Нане преди 1 минута
Кой, кой им даде и шофьорски книжки на тез.... Отговор-гробарската съсмет... ===))) сега ад ли е по пътищата...
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Веселинъ 7112136860 преди 3 минути
Е заради такива като тоя днес се изкуших да гласувам дваж пъти.Единият в 07.00 ,а после към 16.00 .Гласувах електронно и с хартия.Във Франция общественните тоалетни са с електронен вход и изход.Натискаш червеното,светва зелено,влизаш и.з.с.и.р.а.ш. се и си избърсваш инструмента на изборната воля с хартия.Започвам да чувствувам абстиненция и преди краят на тия турско-еврейски цънгърски избори ще "гласувам" още веднъж.ДА ЖИВЕЕ РУСКОБЪЛГАРСКАТА ИДЕЩА ДЪРЖАВА,БЪЛГАРИ !ДОЛУ ОСМАНСКИТЕ НАЦИ "ИЗБОРИ"
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Анонимен преди 3 минути
Той и Кирчо (с прекарано детство в Столипиново) може горе-долу да говори и пише, но стана министър председател, та колко му е да станеш шеф на секция. Не е като да не сме ги виждали тези работи
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бааа го преди 4 минути
Участва в четвърти избори!!!В предишните три, другите и по-неграмотни от него ли са били, та всичко е минало гладко?
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Нане преди 5 минути
КъФ 8 клас ве, бас държим, че тоя няма и 4 то отделение... ===)))
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Демократ преди 5 минути
Вие се подигравате на човека но това ще е мнозинството в бг след макс -10 г Навремето наще исселници се чудеха как можело в турция да има хора неможещи да четът и пишат
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Анонимен преди 6 минути
Аз в 8 клас можех да пиша и то не "горе-долу". И на чужд език можех сравнително добре. Как има и 8 клас, тогава?
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Анонимен преди 8 минути
"Бе щом си върши работата кво го закачате..."-----------Поясни как точно "върши работа" при положение, че е неграмотен.
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SS преди 8 минути
Горе долу е всичко в Бг !
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Нане преди 9 минути
Аз предлагам да го изпратим на братята укри....те,ще му намерят място на фронта срещу омразните им рашки.... ===)))
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Анонимен преди 9 минути
Комедийно шоу
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Мда преди 10 минути
Правилно са го отстранили можеше поне -един том от винету да прочете не целия но поне пьрвите няколко страници да се ограмоти малко
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Хамид преди 11 минути
Важното е ДПС да спечели повече гласове
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Хах преди 13 минути
Аз не виждам какъв им е проблема с този левент от махалата! Ами човека знае от всичко по "малко" или "горе-долу". Какво искат от него, та го отстраняват? Няма да пише дисертация или научен труд я!
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Шефрет преди 13 минути
То па големият му шеф от Банкя да не би да е много по грамотен
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Анонимен преди 13 минути
Все едно слушам кварталния и се сетих за един шеф на кос в ловешко,дето трябвало да води електронен регистър на разрешителните за оръжия,но компютър бил виждал на един пленум на партията майка в средата на осемдесетте.
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Анонимен преди 14 минути
Тоя страшния ти резва главата без да се замисля!Нищо чудно да са го изкарали от затвора!
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