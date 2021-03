25 години София Филм Фест, събрани в "Портрети от фоайето

Изложбата на Боряна Пандова "Портрети от фоайето: 25 години София Филм Фест" може да видим в Галерия Синтезис. Експозицията, събрала моменти от международния кинофорум ще може да гледаме от 19 март от 16.00 часа.

Изложбата представя работата на Боряна Пандова като официален фотограф на фестивала с колекция портрети на над 30 личности от света на киното, гостували на фестивала през последните пет години.

Изложбата ще ни срещне отново със знаменити режисьори и актьори като Тери Гилиъм, Бела Тар, Вим Вендерс, Кшищоф Зануси, Тед Кочев, Георги Дюлгеров, Руси Чанев и Стефан Мавродиев.

Началото на тази изложба е поставено в далечната 1985 година, когато Боряна е едва на шест години. През следващите 31 години съдбата намества картите. През 1985 излиза култовият филм на Тери Гилиъм „Бразилия“, а 2016 е годината, в която той пристига в България, като специален гост на СФФ.

"По това време вече от две години документирах фестивалните събития. Когато научих, че специален гост ще бъде Тери Гилиъм, не можех да повярвам, че ще го видя на живо, ще съм с камера и ще правя само протоколни снимки. Знаех, че няма да си простя, ако не измисля нещо по-специално. В крайна сметка успях да убедя екипа на фестивала, че е важно да оставим по-ярка следа за идните поколенията. Така се роди традицията да правим специални портрети на специалните гости.

Заради интензивната програма гостите разполагат с ограничено време и единствената възможност за снимка са няколко минути във фоайето на киното или хотела, преди събитие. Подреждаме импровизирано студио, като се преструваме, че сме максимално подготвени с идеята и светлината… и на фона на цялата суматоха около нас, пробваме да измагьосаме великия портрет на човек, когото срещаме за пръв път.

Множественото число тук дължа на моя верен приятел и колега Иван Дончев, без когото тази емоционална авантюра не би могла да се сбъдва всеки път. А емоцията е върхова - смесица от фотографска истерия и приближаване на света.

One shot. Няма време за приказки, няма време за корекции. Разчитаме на широки усмивки. Понякога е велико, друг път - не. Точно като в живота, точно като в киното. Портретите от фоайето са малка лудост - щурото приключение, което очакваме с вълнение всяка година. Черно-бял документ на фестивалния дух и спомен, който остава цветен за цял живот. Това е киноразказът, с който София посреща пролетта от 25 години! Да се върнем там откъдето започнахме с репликата на героя на Джим Броудбенд в "Бразилия" - д-р Джафи: “Faces are a doddle compared to tits and ass. No hairline.” Ще го оставим без превод," - споделя Боряна Пандова.

Боряна Пандова (р. 1979) е визуален артист, който живее и работи в София. Завършва фотография в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и магистърската програма по фотография към Националната художествена академия.

От 2014 година е официален фотограф на София Филм Фест.

Интересите й са свързани с литературата, музиката и сценичните изкуства. Работи в дългосрочно партньорство със Сдружение "Метеор", режисьорката Анна Данкова, цигуларката Биляна Вучкова, композитора Тодор Карастоянов и др.

Изложбата "Портрети от фоайето: 25 години София Филм Фест" е продължение на тематичния модул „Кино и фотография“, в който галерия Синтезис показва изложби на значими фотографи и режисьори, подчертаващи връзката между фотографията и киното, в партньорство със София Филм Фест.