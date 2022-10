Наблизо до създаването на книги с "Мелба Срещи"

В създаването на книгите ще ни доближи 18-ото издание на Мелба Срещи. Събитието е с вход свободен и ще се проведе на 11-и октомври от 19.00 часа в The Steps в София.

Срещата е с творци от три различни сфери, свързани с дизайна - илюстрации на книги, графити и продуктов дизайн: Мира Мирославова, Николай Петров GLOW и екипа зад зад DiFOLD.

Мира Мирославова е илюстратор на детски книги и визуален артист. Сред заглавията, излизали с нейни илюстрации, са „Принцесешки истории“ на Катя Антонова; „Нявгабъде“ и „Включи нощта“ на Рей Бредбъри; „Приключенията на Лиско по море“, „Лиско в гората“ и „Лиско при квадратните същества“ на Борис Априлов; „Приказка за долната земя“ на Ирена Първанова; „Дракончето Ринти“ на Доника Ризова. Мира е илюстратор към нюйоркската The CAT Agency, специализирана в работата с илюстратори на детски книги. На МЕЛБА СРЕЩИ 18 Мира ще разкаже за работата си по книгата „Where you’ve got to be”, която беше представена по-рано през септември на Медисън Авеню в Ню Йорк и ще сподели повече детайли за работата с чужда агенция.

Николай Петров GLOW е независим графити артист и дизайнер. Той участва в редица фестивали за графити изкуство и множество групови изложби в страната и чужбина. Автор е и на четири самостоятелни изложби. GLOW е първият графити артист, който през 2020 г. създава стенопис в атриума на Квадрат 500 по покана на Националната галерия. Най-актуалният и мащабен проект на GLOW е Good Game / Добра игра – баскетболно игрище и зона с две маси за тенис в София. В рамките на МЕЛБА СРЕЩИ 18 той ще разкаже за процеса зад трансформирането на публични пространства и в частност за работата на терен по положителната трансформация на баскетболното игрище.

Радина Попова и Петър Захаринов са лицата зад DiFOLD, които разработват технология на сгъване на пластмасови контейнери за многократна употреба, която предлага зелени алтернативи в бита и логистиката. Те ще представят пътя на оригами бутилката за многократна употреба – от избистрянето на концепция, моделиране и 3D принтиране, през предварителното производство, до крайната цел – масовото производство.

Събитието е част от поредицата Мелба Срещи – формат, чрез който се споделя опит, свързан с реализацията на актуални проекти в областта на дизайна, а на фокус са идеите, детайлите и процесите, които стоят зад всеки един от тях. Характерно за Мелба срещите е, че при тях се залага на качественото и преднамерено смесване на сферите на дизайна и съвкупността от силни идеи с потенциал да променят и развиват средата към по-добро. Друга важна характеристика на представяните проекти е тяхната съвременна и скорошна реализация „Изчерпателни, откровени и различни, тези визуални разговори са източник на вдъхновение и нови перспективи“, допълват организаторите Адриана Андреева и Бояна Гяурова от Студио Комплект.