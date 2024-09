Откраднаха известна картина на Банкси

Картината “Момиче с балон” (Balloon Girl) е една от най-известните и търсени картини на Банкси. Картината беше открадната от централна художествена галерия в Лондон. След кражбата с взлом е започнало бързо разследване, съобщи BBC.

Извършителите на кражбата са 47-годишният Лари Фрейзър и 53-годишният Джеймс Лав. Те избягали с картината в неделя вечерта.

Полицията е успяла да я върне в галерията.

Двамата заподозрени за кражбата са получили обвинения и са освободени условно. Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 октомври.

Банкси е смятан за най-скъпия съвременен художник. Творбите му се продават за милиони, включително “Момиче с балон“, а копие на мотива донесе около 1,2 милиона евро на търг през 2018 г. Но в предварително плануван ход творбата беше нарязана на ленти веднага след търга от шредер, който беше монтиран незабелязано в рамката.

Въпреки това шумът около Банкси е толкова голям, а новата версия на картината, наричана “Любовта е в кофата“ (Love is in the Bin), беше продадена на търг няколко години по-късно за многократно по-голяма сума - еквивалента на повече от 20 милиона евро.

“Този нежен малък човек има почти трогателно послание. Tо те хваща веднага. “Момичето с балон” е един от най-известните образи на Банкси”. Картината изобразява малко дете, което протяга ръка към червен балон във формата на сърце, което обаче не може да бъде хванато. Косата и роклята на момичето се развяват от силен порив на вятъра. Не е ясно дали то умишлено е пуснало балона, събуждайки очарователен образ на детска свобода, или случайно е изгубило хватката си от висящата връв и гледа отчаяно как балонът се изплъзва“, са коментарите през годините са картината.

Според интерпретациите произведението олицетворява както детската невинност, така и значението на запазването на надеждата дори в най-мрачните времена.



