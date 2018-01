Тифани Фред "озвучава" любовта между Сано и Яна Маринова

Българският продуцент и диджей Stani - Станислав Вълев представи официалния саундтрак към филма "Привличане".

Режисьор на лентата, която разкрива страстната любов между Яна Маринова и Александър Сано, е Мартин Макариев - съпруг на актрисата Луиза Григорова, която също е сред актьорския състав заедно с Радина Боршош, Башар Рахал, Койна Русева, Живко Симеонов, Владо Пенев...

Премиерата на филма е на 23 февруари, а преди това малко повече за музиката, създадена от Stani и Васил Иванов – Dexter, които работят заедно: We Like It Loud е третият музикален проект, който българският продуцент, живеещ в Копенхаген, представя у нас след Rhythm Makes You Higher и Safe Beside Of You (All Your Love).

За създаването му двамата музиканти "привличат" американската певица, трикратна носителка на Грами, Тифани Фред (Tiffany Fred). Освен, че притежава един от най-атрактивните гласове през Океана, тя композира и работи за големи имена като: Zendaya, Jason Derulo и Timbaland.

Attraction е първата й самостоятелна поява на българската сцена, а вокалите й и ритъма на песента дават сериозна заявка за истински хит.

Не по-малко ефектно е и видеото към саундтрака We Like It Loud, в което са използвани кадри от филма "Привличане". А лентата на Макариев е взрив от емоции между Александър Сано и Яна Маринова, свеж хумор, уникални танци и много хубава музика.