The Paris Theater – Netflix спаси една кино легенда

Малко е иронично – платформата, която направи гледането на филми толкова лесно, че дори не е нужно да излизаш от вкъщи и да сваляш пижамата си, отваря свое собствено кино.

Netflix не точно отваря, а по-скоро спасява едно от кината на Ню Йорк. Стрийминг платформата купи The Paris Theater, причинявайки момент на екзистенциална криза за всички кино-маняци, които са против онлайн гледането на филми. От една страна Netflix може да бъде възприет като булдозер, който си поправя път в света на киното. От друга – кой друг има достатъчно пари за да държи светлините на киното пуснати?

The Paris Theater работи близо 70 години и е един от диамантите сред кината в Ню Йорк, но затваря врати през август тази година. Мястото е изключително фотогенично и се намира в Долен Манхатън, на един ъгъл от хотел "Плаза" и точно срещу срещу югоизточния вход на "Сентрълпарк". От другата страна на ъгъла се намира Пето авеню, дом на марки като Tiffany & Co и Bergdorf Goodman.

"71 години по-късно, The Paris Theater оставя трайно наследство и предоставя единствено по рода си кинематографско преживяване. Изключително сме горди да запазим това историческо място в Ню Йорк, за да продължи да бъде дом на хората, обичащи киното", пишат от Netflix.

The Paris Theater има 581 места и един екран. Интериорът е елегантен – сини кадифени седалки и тежка виолетова завеса. Първият му собственик е компанията Pathé. Тогава киното пускало оригинални френски филми. Марлене Дитрих и посланикът на Франция прерязват лентата през 1948 година, а първият излъчен филм е "La Symphonie Pastorale". А през 1951 година разгневени католици, водени от кардинал Спелман, започват война срещу киното, тъй като показва филмът "Чудото", в който бременна жена е убедена, че носи Христос.

В последните години обаче The Paris Theater прави интересни филмови избори. Естествено че никой не е очаквал да види "Отмъстителите" там, ала киното избира да излъчва безизвестни и никому неинтересни филми. То отменя и излъчването на постоянни заглавия, като "Закуска в Тифани". А кой турист би отказал да гледа този класически филм в класическо кино?

Но Netflix взе всичко в свои ръце. Компанията вече използва киното за премиерата на своя филм "Marriage Story", докато малко по-надолу друго кино излъчваше "The Irishman". А това, което става ясно от изявлението на стрийминг платформата е, че ще го използва за специални събития и повече няма да наема чужди кина за прожекциите си.

По този начин Netflix ще отговори на желанието на големите режисьори, които настояват за бляскави премиери. Кой би отказал филмът му да се излъчва там, където "Ромео и Жулиета" на Франко Дзефирели е радвал зрителите в продължение на цяла година?

Очаква се всичко да се случи изключително бързо. Киното няма да се използва само около наградния сезон, за да могат филмите на Netflix да влязат в състезанието, но и за всички продукции подготвени от компанията. От стрийминг платформата също обмислят и креативна програма, която ще излъчват в новата си придобивка.

Според експертите начинанието на Netflix е добро, тъй като показва, че компанията наистина има отношение към показването и гледането на филми, а не иска само да отговори на клаузи в различни договори.

Стрийминг платформата има не едно и две заглавия, които си заслужават да бъдат показани в кино, особено тази година, когато излязоха "Dolemite Is My Name" и "The Two Popes", заедно с "The Irishman" и "Marriage Story". Има надежди, че Netflix ще пусне на голям екран и документалните си филми, както и, че ще се разрови дълбоко в старите си ленти и ще завърти на голям екран "Okja" или "The Meyerowitz Stories".