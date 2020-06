Скорсезе: Моля ви, не гледайте The Irishman на телефон

The Irishman, най-новият филм на Мартин Скорсезе, вече е в Netflix, но режисьорът има някои препоръки относно това, как да гледаме лентата, която е дълга близо три часа и половина.

"Предлагам ви, ако някога искате да гледате филма, или някои от другите ми продукции – моля ви, моля ви, моля ви - не го гледайте на смартфон. Може би на голям таблет, но не и на телефон“, каза Скорсезе пред списание Rolling Stone.

Преди да излезе в Netflix на 27-ми ноември, The Irishman прекара три седмици в кината на голям екран. Стрийминг платформата не публикува данни от боксофиси или колко хора са гледали даден филм в сайта им, но със сигурност числата и за двете са изключително високи.

Начинът, по който да гледаш филма, както и неговото качество, раздели публиката. Докато едни спориха дали е шедьовър или "най-скучният филм, който Скорсезе е правил“, други дебатираха дали да го гледаш на кино или на възможно най-малък екран. Някои потребители в Twitter се похвалиха, че гледат The Irishman на екран, дори по-малък то този на смартфон – на своя Apple часовник.

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj

Други пък предложиха филмът, който както споменахме е три часа и половина, да бъде разделен на епизоди. Формата на сериал обаче категорично е отказан от самия Скорсезе, който пред Entertainment Weekly заяви, че "дори не си е помислял да го направи на части“.

I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he