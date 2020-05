"Паразит" създаде история: "Оскар"-ът за най-добър филм отиде при Бонг Джун-хо

Край на залаганията! Големият победител, който прибра статуетката за най-добър филм на 92-рите награди "Оскар" е южнокорейският шедьовър "Паразит". Филмът създаде история, прибирайки 4 статуетки - още за режисьор, чуждоезичен филм и оригинален сценарий. Това е първият южнокорейски филм, който получава номинации от Академията и печели отличие, както и първият чуждоезичен филм, който печели в категорията за най-добър филм на годината.

Хоакин Финикс взе "Оскар" за най-добра главна мъжка роля за образа си на Жокера от едноименния филм на Тод Филипс. Той е вторият мъж, който печели престижната статуетка за превъплъщението си в комиксовия герой.

От бляскавата сцена на наградите Финикс призова Холивуд да е по-отговорен към планетата: "Отдалечили сме се от природата", заяви актьорът и приключи речта си с думи на брат си Ривър Финикс: "Когато брат ми беше на 17, той написа това: "Бягай към спасението с любов и мирът ще последва."

прибра втория си "Оскар" за ролята си на Джуди Гарланд в "Джуди". Това е завръщането на Зелуегър, както и признание за Гарланд, която така и не го получава, докато е жива.

Макар да бе най-номинираният филм тази година, "Жокера" си тръгна едва с две награди. Със същия брой отличия остана и "Форд срещу Ферари".

"1917" прибра три "Оскар"-а.

Най-добър чуждоезичен филм стана "Паразит" на Бонг Джун-хо. Той стана първият южнокорейски режисьор, който печели престижното отличие, а "Паразит" е първият южнокорейски филм, който получава номинация. Макар да предпочита да говори само на родния си език, след тази победа Бонг Джун-хо заяви на перфектен английски:

"Сега е време да отида да пийна нещо. Или да пия до сутринта." Малко след това кореецът отново излезе на сцената, за да приеме наградата за най-добър режисьор. Той вдигна публиката на крака, цитирайки своя идол - Мартин Скорсезе.Той пожела да раздели статуетката на шест, за да я сподели с останалите номинирани в категорията. "Мислех, че когато получих наградата за чуждоезичен филм, приключих за вечерта. Сега вече наистина ще пия до сутринта", заяви Бонг Джун-хо.

Режисьорът едва ли е очаквал, че ще бъде повикан отново, за да приеме наградата за най-добър филм на годината. В края на церемонията той остави само своите актьори да говорят и запази мълчание в ъгъла на сцената.

Роджър Дикенс си тръгна със заслужения "Оскар" за операторско майсторство за шедьовъра "1917". Това е второто отличие за легендарния британец, който прибира статуетката и за работата си по "Блейд Рънър 2049".

Очаквано Брад Пит прибра статуетката за поддържаща роля за превъплъщението си в Клиф в "Имало едно време в... Холивуд".

Това е вторият "Оскар" за Пит, но първият, който отличава актьорската му игра. През 2014 г. той печели приза като продуцент на "12 години робство". Ала този път той реши да прекъсне серията си от изпълнени с шеги речи и наклони леко в политическия спектър: "Казаха ми, че имам 45 секунди тук. Това е повече, отколкото Сената даде на Джон Болтън тази седмица. Мисля, че Куентин трябва да направи филм за това." Зад кулисите, Пит заяви, че е много разочарован от това, което се е случило тази седмица и намекна, че може би ще се оттегли за кратко от екрана: "Сега е време да изчезна за кратко и да се върна към създаването".

Отново без изненада, Лора Дърн грабна наградата "Оскар" за най-добра женска поддържаща роля в "Брачна история". В речта си тя благодари на своите родители: "Казват, че никога не срещаш героите си. Аз имам късмета те да са мои родители. Споделям тази награда с моите герои в актьорството - Даян Лад и Брус Дерн. Обичам ви."

Бонг Джун-хо взе и "Оскар" с оригиналния си сценарий за "Паразит". Той е едва шестият чуждоезичен филм, който печели в тази категория. А новозеландецът Тайка Уайтити прибра статуетката за най-добър адаптиран сценарий със смелата си комедия "Джоджо Заека".



За втори път сър Елтън Джон грабна статуетката за най-добра оригинална песен, този път за песента си I'm Gonna Love me Again от биографичния си филм Rocketman. На сцената той излезе с дългогодишният си музикален партньор Бърни Таупин.

"Дори когато бях прецакан, той беше до мен", каза сър Елтън Джон за близкия си приятел и текстописец. Първия си "Оскар" британският музикант прибира за "Цар Лъв".

Сред множеството изпълнители, които радваха гостите на наградите "Оскар" тази година, имаше и изненада. След кратък монтаж на едни от най-емблематичните песни, станали част от филмови ленти, от пода на сцената на "Долби Тиътър" се появи Еминем, който изпълни Lose Yourself и вдигна цялата публика на крака.

Най-добър режисьор:

"Ирландецът" - Мартин Скорсезе

"Жокера" - Тод Филипс

"1917" - Сам Мендес

ПОБЕДИТЕЛ:"Паразит" - Бонг Джун-хо

"Имало едно време в... Холивуд" - Куентин Тарантино

Най-добър филм:

"Ираландецът"

"Имало едно време в... Холивуд"

"Жокера"

"Форд срещу Ферари"

ПОБЕДИТЕЛ: "Паразит"

"Малки жени"

"Брачна история"

Най- добра актриса в главна роля:

Синтия Ериво – "Хариет"

Скарлет Йохансон – "Брачна история"

Сърша Ронан – "Малки жени"

Чарлийз Терон– "Бомба със закъснител"

ПОБЕДИТЕЛ: Рене Зелуегър – "Джуди"

Най-добър актьор в главна роля:

Антонио Бандерас – "Болка и величие"

Леонардо ди Каприо – "Имало едно време в Холивуд"

Адам Драйвър – Marriage Story

ПОБЕДИТЕЛ: Хоакин Финикс - "Жокера"

Джонатан Прайс – "Двамата папи"



Най-добра актриса в поддържаща роля:

Кати Бейтс – Случаят "Ричард Джуъл"

ПОБЕДИТЕЛ: Лора Дърн – Брачна история

Скарлет Йохансон– "Джоджо заека"

Флоренс Пу – "Малки жени"

Марго Роби – "Бомба със закъснител"



Най-добър актьор в поддържаща роля:

Том Ханкс – "Прекрасен ден в съседство"

Антъни Хопкинс – "Двамата папи"

Ал Пачино – "Ирландецът"

Джо Пеши– "Ирландецът"

ПОБЕДИТЕЛ: Брад Пит –"Имало едно време в Холивуд..."



Най-добър чуждоезичен филм:

Corpus Christi (Полша)

Honeyland (Северна Македония)

Les Miserables (Франция)

"Болка и величие" (Spain)

ПОБЕДИТЕЛ: "Паразит" (Южна Корея)



Оригинален сценарий:

"Вади ножовете"

"Брачна история"

"1917"

"Имало едно време в Холивуд..."

ПОБЕДИТЕЛ: "Паразит"

Най-добър адаптиран сценарий:

"Ирландецът"

ПОБЕДИТЕЛ: "Джоджо заека"

"Жокера"

"Малки жени"

"Двамата папи"

Ной-добра оригинална песен:

I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

ПОБЕДИТЕЛ: I'm Gonna Love me Again – Rocketman

I'm Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Най-добра анимация:

"Как да тренираш дракон: Скритият свят"

"Изгубих тялото си"

"Клаус"

"Липсваща връзка"

ПОБЕДИТЕЛ: "Играта на играчките 4"

Най-добра прическа и грим:

ПОБЕДИТЕЛ: "Бомба със закъснител"

"Жокера"

"Джуди"

"Злодеида"

"1917"

Най-добри визуални ефекти

"Отмъстителите: Краят"

"Ирландецът"

"Цар лъв"

ПОБЕДИТЕЛ: "1917"

"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Операторско майсторство:

"Ирландецът"

"Жокера"

"Фарът"

ПОБЕДИТЕЛ: "1917", Роджър Дикенс

"Имало едно време в Холивуд..."

Монтаж:

ПОБЕДИТЕЛ: "Форд срещу Ферари"

"Ирландецът"

"Джоджо заека"

"Жокера"

"Паразит"

Най-добра сценография:

"Ирландецът"

"Джоджо заека"

1917

ПОБЕДИТЕЛ: "Имало едно време в Холивуд..."

"Паразит"

Най-добри костюми

"Ирландецът"

"Джоджо заека"

"Жокера"

ПОБЕДИТЕЛ:"Малки жени"

"Имало едно време в Холивуд..."

Best Sound Mixing

"Към звездите"

"Форд срещу Ферари"

"Жокера"

ПОБЕДИТЕЛ: "1917"

"Имало едно време в Холивуд"

Best Sound Editing

ПОБЕДИТЕЛ: "Форд срещу Ферари"

"Жокера"

"1917"

"Имало едно време в Холивуд"

"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Оригинален саундтрак:

ПОБЕДИТЕЛ: "Жокера"

"Малки жени"

"Брачна история"

"1917"

"Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър"

Най-добра късометражна анимация:

Dcera (Daughter)

ПОБЕДИТЕЛ: Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Най-добър късометражен филм:

Brotherhood

Nefta Gootball Club

ПОБЕДИТЕЛ: The Neighbours' Window

Saria

A Sister