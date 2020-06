Иран не прощава – осъди режисьора, спечелил "Златна мечка", на година затвор

Иран не прощава на никого, дори и на онези, които го прославят по света. След като миналият месец Мохамед Расулоф грабна "Златната мечка" на кинофестивала "Берлинале", той бе осъден на една година затвор. Причината - филмите му.

Според властите в Иран последните три филма на Расулоф били "пропаганда срещу системата". Режисьорът получил присъдата си по СМС, а по думите на адвоката му, той няма никакво намерение да се предава и ще обжалва решението на съда. То включва не само затвор, но и двегодишна забрана за снимане на филми. Медиите в Иран, както и властите, не споменават нищо за присъдата срещу Расулоф.

Иранецът спечели приза "Златна мечка" с филма си There Is No Evil, който с четирите си сюжетни линии обсъжда морала и дилемите, пред които са изправени хората, които трябва да екзекутират онези, получили смъртно наказание. Расулоф не успя да пристигне в Берлин, за да вземе наградата си, тъй като това не е първият път, в който той се сблъсква с властите в родината си.

През 2017 година той получава забрана за напускане на страната. През цялото време за режисьора бе отделено място с неговото име, а дъщеря му бе тази, която прие наградата от "Берлинале".

През 2011 година Расулоф и колегата му Джафар Панахи са арестувани в Иран, тъй като снимат без разрешение. Двамата са осъдени на 6 години затвор и получават забрана от 20 години за снимане на филми. По-късно тя е намалена на година и половина и Панахи и Расулоф се връщат към работата си. Същата година лентата му Goodbye печели награда в Кан. Ала отново режисьорът не получава разрешение да отиде във Франция, за да получи приза си. През 2013 година също е спрян при опит да замине за Германия, а паспортът му е конфискуван.

Решението на иранските власти отново да осъдят Расулоф разгневи филмовите съюзи и организаторите на фестивале по цял свят.

Европейската филмова академия, "Берлинале", филмовият фестивал в Кан, Германската филмова академия, кинофестивалът в Хамбург, Международният фестивал за документално кино в Амстердам, Международният филмов фестивал в Ротердам, Нидерландската филмова академия и Италианската филмова академия изпратиха изявления, с които настояват за отмяната на присъдата на режисьора.

"Нашият колега Мохамед Расулоф е артист, който ни разказва за реалното, за която бихме заели прекалено малко. Филмът му, с който спечели "Златна мечка", показва хора в екстремни ситуации.Ситуации, които нито едно човешко същество не трябва да изпитва. Имаме нужда от гласове като този на Мохамед Расулоф, които призовават за човешки права, свобода и достойнство", пише в своето изявление директорът на Европейската филмова академия Вим Вендерс.

Колегите му от "Берлинале" пък споделиха, че е "шокиращо режисьор да бъде толкова тежко наказан за своята артистична работа".