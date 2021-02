Мария Бакалова е номинирана за "Златен глобус"

Мария Бакалова получи номинация за наградите "Златен глобус" и така се превърна в първата българска актриса с подобно признание.

Тя ще се състезава за отличието в категорията за главна женска роля в мюзикъл или комедия. Бакалова влиза в надпреварата за участието си във втората част на "Борат", където тя влезе в ролята на дъщеря на Саша Барон Коен. , Първоначално тя е била предложена за категорията на второстепенна роля.

В категорията за главна женска роля са номинирани още актрисите Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър, Розамунд Пайк и Ана Тейлър-Джой като самите номинации бяха обявени от Сара Джесика Паркър, носител на отличието шест пъти.

Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд разкри основните претенденти за наградите си преди броени минути. А Бакалова си заслужи мястото там благодарение на участието си в „Борат 2“.



В категорията си българката ще се изправи срещу звезди от ранга на Кейт Хъдсън, Мишел Пфайфър, Розамунд Пайк и Ана Тейлър-Джой. Номинациите им бяха съобщени от екранната Кари Брадшоу - Сара Джесика Паркър.

Номинацията за Бакалова съвсем не идва като изненада. Още през януари престижното издание Variety направи своите прогнози, в които включи и Бакалова.

"Златният глобус" прие, че българската актриса изпълнява главна роля в "Borat Subsequent Moviefilm", въпреки че тя бе обявена от продуцентите на продукцията за поддържаща актриса. Въз основа на присъствието й на снимачната площадка, има отличен шанс тя да се превърне в победител на 28 февруари, написа тогава експертът Клейтън Дейвис.

За филма Бакалова вече получи признанието на критиката. Тя е и на първо място в класацията за най-популярни актьори в света на престижния кино сайт IMDb.

В категорията най-добра Филмова драма са “The Father,” “Mank,” “Nomadland,” “Promising Young Woman” и “The Trial of the Chicago 7.” В музикалната или комедийната категория ще се състезават “Borat Subsequent Moviefilm,” “Hamilton,” “Palm Springs,” “Music” и “The Prom”, предава БГНЕС.

Най-добрите телевизионни категории включват “Emily in Paris,” “The Flight Attendant,” “The Great,” “Schitt’s Creek” и “Ted Lasso” в музикалната или комедийната област; а „The Crown“, „Lovecraft Country“, „The Mandalorian“, „Ozark“ и „Ratched“ са водещи в драматичната категория.

Тази година церемонията ще се излъчи на живо на 28 февруари от 17:00 ч. местно време по NBC. Тина Фей и Ейми Полър ще бъдат домакини на “Златен глобус”, след като по-рано бяха водещи и на церемониите от 2013 до 2015 г.

Ето и пълният списък с номинации:

Най-добър телевизионен сериал – мюзикъл или комедия

“Emily in Paris” (Netflix)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Great” (Hulu)

“Schitt’s Creek” (CBC)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Най-добър актьор в телевизионен сериал-драма

Джейсън Бейтман (“Ozark”)

Джош О’Конър (“The Crown”)

Боб Оденкърк (“Better Call Saul”)

Ал Пачино (“Hunters”)

Матю Рис (“Perry Mason”)

Най-добра актриса в мини сериал или телевизионен филм

Кейт Бланшет (“Mrs. America”)

Дейзи Едгар-Джоунс (“Normal People”)

Шира Хаас (“Unorthodox”)

Никол Кидман (“The Undoing”)

Аня Тейлър-Джой (“The Queen’s Gambit”)

Най-добър режисьор на игрален филм

Емералд Фенел (“Promising Young Woman”)

Девид Финчър (“Mank”) (Netflix)

Реджина Кинг (“One Night in Miami”) (Amazon Studios)

Аарън Соркин (“The Trial of the Chicago 7”) (Netflix)

Клои Чжао ( “Nomadland”) (Searchlight Pictures)

Най-добра актриса в мюзикъл или комедия

Мария Бакалова “Borat Subsequent Moviefilm”)

Каейт Хъдсън (“Music”)

Мишел Пфайфър (“French Exit”)

Розамунд Пайк (“I Care a Lot”)

Аня Телър-Джой (“Emma”)

Най-добър актьор в драматичен филм

Риз Ахмед (“Sound of Metal”)

Чадуик нБоузман (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Антъни Хопкинс (“The Father”)

Гари Олдман (“Mank”)

Тахар Рахим (“The Mauritanian”)

Най-добър телевизионен сериал – драма

“The Crown” (Netflix)

“Lovecraft Country” (HBO Max)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Ratched” (Netflix)

Най-добра актриса в телевизионен сериал-драма

Оливия Колман (“The Crown”)

Джоди Комър („Killing Eve“)

Ема Корин („Короната“)

Лора Лини („Озарк“)

Сара Полсън („Ratched“)

Най-добър актьор в мини сериал или телевизионен филм

Брайън Кранстън (“Your Honor”)

Джеф Даниелс (“The Comey Rule”)

Хю Грант (“The Undoing”)

Итън Хоук (“The Good Lord Bird”)

Марк Руфало (“I Know This Much Is True”)

Най-добър актьор в мюзикъл или комедия

Саша Барън Коен („Borat Subsequent Moviefilm“)

Джеймс Кордън (“The Prom”)

Лил-Манюел Миранда (“Hamilton”)

Дев Пател (“The Personal History of David Copperfield”)

Анди Самбърг (“Palm Springs”)

Най-добра актриса в драматичен филм

Виола Дейвис (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Андра Дей (“The United States vs. Billie Holiday”)

Ванеса Кърби (“Pieces of a Woman”)

Франсис Макдорманд (“Nomadland”)

Кери Мълиган (“Promising Young Woman”)

Най-добър драматичен филм

“The Father” (Sony Pictures Classics)

“Mank” (Netflix)

“Nomadland” (Searchlight Pictures)

“Promising Young Woman” (Focus Features)

“The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

Най-добър актьор в поддържаща роля в драматичен филм

Саша Барън Коен (“The Trial of the Chicago 7”)

Даниел Калуя (“Judas and the Black Messiah”)

Джаред Лето (“The Little Things”)

Бил Мъри (“On the Rocks”)

Лесли Одом Джуниър (“One Night in Miami”)

Най-добра оригинална музика

“The Midnight Sky” (Netflix) – Александър Деспла

“Tenet” (Warner Bros.) – Лудвиг Гьорансон

“News of the World” (Universal Pictures) – Джеймс Нютън Хауърд

“Mank” (Netflix) –

“Soul” (Pixar) – Трент Резнър, Атикус Рос, Джон Батиста

Най-добра актриса в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия

Лили Колинс (“Emily in Paris”)

Кели Куоко (“The Flight Attendant”)

Ел Фанинг (“The Great”)

Джейн Леви (“Zoey’s Extraordinary Playlist”)

Кейтрин О’Хара (“Schitt’s Creek”)

Най-добър мини сериал или ТВ филм

“Normal People” (Hulu/BBC)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“Small Axe” (Amazon Studios/BBC)

“The Undoing” (HBO)

“Unorthodox” (Netflix)

Най-добър актьор в поддържаща роля в сериал, мини сериал или ТВ филм

Джон Бойега (“Small Axe”)

Брендън Глийсън (“The Comey Rule”)

Дан Леви (“Schitt’s Creek”)

Джим Парсънс (“Hollywood”)

Доналд Съдърланд (“The Undoing”)

Най-добър мюзикъл или комедия

“Borat Subsequent Moviefilm” (Amazon Studios)

“Hamilton” (Walt Disney Pictures)

“Palm Springs” (Neon)

“Music” (Vertical Entertainment)

“The Prom” (Netflix)

Най-добра актриса в поддържаща роля в драматичен филм

Глен Клоуз (“Hillbilly Elegy”)

Оливия Колман (“The Father”)

Джоди Фостър (“The Mauritanian”)

Аманда Сейфрид (“Mank”)

Хелена Зенгел (“News of the World”)

Най-добър чуждоезичен филм

“Another Round” (Samuel Goldwyn Films)

“La Llorona” (Shudder)

“The Life Ahead” (Netflix)

“Minari” (A24)

“Two of Us” (Magnolia Pictures)

Най-добър филмов сценарий

“Promising Young Woman” (Focus Features)

“Mank” (Netflix)

“The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

“The Father” (Sony Pictures Classics)

“Nomadland” (Searchlight Pictures)

Най-добър актьор в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия

Дон Чийдъл (“Black Monday”)

Никълас Холт (“The Great”)

Юджийн Леви (“Schitt’s Creek”)

Джейсън Судекис (“Ted Lasso”)

Рами Йозеф (“Ramy”)

Най-добра актриса в поддържаща роля в сериал, мини сериал или ТВ филм

Джилиан Андерсън (“The Crown”)

Хелена Бонам Картър (“The Crown”)

Джулия Гарнър (“Ozark”)

Ани Мърфи (“Schitt’s Creek”)

Синтия Никсън (“Ratched”)

Най-добра оригинална песен от филм

“Fight for You” from “Judas and the Black Messiah” (Warner Bros.) – H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

“Hear My Voice” from “The Trial of the Chicago 7” (Netflix) – Daniel Pemberton, Celeste

“Io Si (Seen)” from “The Life Ahead” (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

“Speak Now” from “One Night in Miami” (Amazon Studios) – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

“Tigress & Tweed” from “The United States vs. Billie Holliday” (Hulu) – Andra Day, Raphael Saadiq

Най-добър анимационен филм

“The Croods: A New Age” (Universal Pictures)

“Onward” (Walt Disney Pictures)

“Over the Moon” (Netflix)

“Soul” (Walt Disney Pictures)

“Wolfwalkers” (Cartoon Saloon)