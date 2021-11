Dune, Matrix: Resurrections или James Bond:No time to die - кой е филмът на 2021, който може ви донесе супер награда

Сериалите, музиката, мобилните приложения, видео игрите… всички те са част всекидневието ни. Но кои са най-добрите сред тях? През 2021 година публиката решава за десети пореден път в класацията за най-добро развлекателно съдържание - ECA 2021. Изберете любимия си филм, сериал, игра и спечелете 55-инчов телевизор Philips OLED 806

Краят на 2021 - годината, в която киното се завърна с пълния си блясък, а много от забавените премиери най-накрая достигнаха до публика, наближава с пълна сила и е време за десетито издание на годишната класация на списание HiComm за най-добро развлекателно съдържание – ECA 2021. Игра, Сериал, Български филм, Блокбастер и Песен на годината са само част от 12-те категории, в които публиката може да даде своя глас, а един от участвалите да спечели голямата награда – 55-инчовия телевизор OLED806, осигурена от Philips. През тази година за първи път в класацията влиза и нов сегмент – Български сериал, в която конкуренцията се очертава да бъде оспорвана.

Кой филм е по-запомнящ се – Dune или Matrix: Resurrections, или пък някое от другите предложения, подбрани от екипа на HiComm, е оставаил най-голяма следа в съзнанието на зрителите заслужава първото място? Кой претендент за „Оскар“ се е харесал най-много на публиката – CODA, Parallel Mothers или Spenser? Коя песен е звучала най-често през 2021: Tri O Five – Organic,Papi Hans – Моряк, Homelesz feat. Bat Venci – Spri или някое друго парче? Ще разберем в края на ноември на https://ea2021.hicomm.bg/.

Традиционно най-оспорваната категория в класацията е тази на сериалите. Екипът на HiComm е номинирал дванадесет силни предложения, между които Foundation, Loki, Mare of Easttown, The White Lotus, Ted Lasso и Squid Game – безспорно хитове на изминалата година, които приковаха милиони пред малкия екран. Номинациите и в другите категории също са наистина интересни – за втори път се включва категорията Подкаст. В нея са участват някои от най-силните издания в родната подкаст сцена, между които пионерите в сферата Говори Интернет и Свръхчовекът с Георги Ненов, както и нови попълнения в българския подкаст свят, между които Свободно Падане, Top Seven и Перископ. В Мобилен софтуер ще откриете полезни приложения като Flow by Moleskine Studio, Voice Dream Reader, 1Blocker и White Noise Lite.

За поредна година обръщаме взор и към българското кино, като в това издание на класацията влизат няколко много силни български ленти, между които Като за последно Пътуващо кино, Голата истина за група Жигули, Жените наистина плачат.

В Български сериал номинирани са Порталът, „Отдел Издирване“, Татковци и третия сезон на Братя.

В гейм заглавията, номинирани от HiComm в две две категории – Мобилни и Видеоигри, влизат силни претенденти като Resident Evil: Village, Mass Effect: Legendary Edition и Far Cry, а при мобилните заглавия се отличават Fantasian, Another Eden и Say No! More.

Готови ли сте да гласувате! През десете години на ECA сме се убедили, че най-доброто жури са зрителите! Очакваме ви на https://ea2021.hicomm.bg. Там можете да разгледате избраните претенденти във всяка от 12-те категории и да дадете глас за своите фаворити. След 30 ноември ще бъде избран един щастливец, който ще спечели голямата ни награда – нов модел 55-инчов телевизор на Philips – OLED806.

Всичко е във вашите ръце!