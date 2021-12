Ясни са претендентите за "Оскар", няма български филм в надпреварата

Американската академията за филмови изкуства обяви кратки списъци в 10-те категории за 94-ите награди Оскар. Надпреварата включва филмови заглавия в категориите: Документален пълнометражен филм; Международен филм; Анимационен филм, Игрален филм и Документални късометражни филми. Тук влизат и категориите за Грим и прически; Музика, Оригинална песен, Звук и Визуални ефекти.

За титлата за най-добър документален филм се състезават 15 претенденти, сред които "По пътя към изцелението" ("On the Way to Healing"), "Бягство" ("Flee"), филм за Били Айлиш - "Billie Eilish: The World’s a Little Blurry".

Списъкът с номинираните за "Най-добър международен игрален филм" включва филми като "Карай моята кола" - Япония, "Кошер" - Косово, испанският "Добрият шеф", отново "Бягство" от Дания, който е и в категорията за документално кино, "Най-лошият човек в света" - Норвегия, иранският "Герой" на Асгар Фархади и др. Претендентите са били от 92 държави.

Българският "Страх" на Ивайло Христов не успя да стигне до списъка с номинациите. У нас имаше противоречиви мнения относно дали този филм трябваше да замине за надпреварата на филмовите награди. Другият претендент, който раздели мнението на журито бе "Жените наистина плачат" на Весела Казакова и Мина Милева с участието на Мария Бакалова.

Очаквано техническите номинации за най-добър звук, визуални ефекти, грим включват по-амбициозни проекти като новата "Матрица: Възкресения"( две номинации), "Дюн", новият "Спайдърмен: Няма път към дома" (също с две номинации), "Круела" и адаптацията на Стивън Спилбърг на бродуейския мюзикъл "Уестсайдска история".

Гласуването за победителите на 94-ата церемония по връчването на Оскарите започва през януари 2022 г. и приключва в началото на февруари.

Финалът е насрочен за 27 март и ще се излъчва на живо по ABC в Dolby Theatre. От появата на пандемията киното преживява своите трудни моменти, но все пак 2021 г. се оказа по-успешна за филмовата индустрия от предходната 2020 г.

Излязоха много дългоочаквани продукции, сред които надежди за победа се залага на последния 25-и филм за Джеймс Бонд "Смъртта може да почака", който влиза в надпреварата в пет категории - за песен, музика, звук, визуални ефекти, грим и прическа", а "Дюн" е с една номинация по-малко.

Интерес има и към представянето на "Силата на кучето" с Бенедикт Къмбърбач и драмата "Спенсър: Тайната на принцеса Даяна" с Кристен Стюарт.