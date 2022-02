"Дюн" се сдоби с 11 номинации за наградите БАФТА

Научно-фантастичният епос "Дюн", който може да се похвали със звезден актьорски състав, включващ Тимъти Шаламе и Зендая, води класациите за тазгодишните филмови награди БАФТА с 11 номинации.

"The Power of the Dog" - готически уестърн с Бенедикт Къмбърбач в ролята на заплашителен каубой, получи осем номинации.

Филмът "Белфаст" на сър Кенет Брана, черно-бял разказ за детството му в Северна Ирландия, получи шест номинации, предава БГНЕС.

Последният филм на Даниел Крейг за Бонд "Смъртта може да почака" има пет номинации, включително за най-добър британски филм.

Големият брой номинации, които "Дюн" получи днес, включително за най-добър филм, отразява признанието му в много категории, включително операторско майсторство, визуални ефекти, дизайн на костюми и грим и прически, както и оригинална музика.

Филмът е мащабна история за власт, предателство и убийство, развиваща се в далечното бъдеще, и беше касов хит, когато излезе миналата година в Обединеното кралство, като спечели повече от 20 милиона паунда. Критиците до голяма степен похвалиха филма на режисьора Дени Вилньов, който е създаден по класическата научнофантастична книга на Хърбърт от 1965 г. По нея през 1984 г. Дейвид Линч също направи филм.

Другите номинирани за най-добър филм са "Белфаст", черната комедия на Леонардо ди Каприо "Don't Look Up", комедийната драма за съзряването "Licorice Pizza" с участието на поп/рок звездата Алана Хаим и Купър Хофман и "The Power of the Dog".