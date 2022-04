"Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор" оглави бокс-офиса на САЩ

"Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор" оглави бокс-офис класацията на Северна Америка, като при дебюта си в киносалоните в САЩ и Канада реализира приходи от 43 милиона щатски долара, предаде Асошиейтед прес. Това е третата част от поредицата, чието действие предхожда хронологично събитията в романите на Дж. К. Роулинг и филмите за приключенията на Хари Потър.

Постъпленията от продадени билети от третата серия са достатъчни, за да осигурят челното място в подреждането, но сумата е ниска за франчайза. Първият филм от поредицата "Фантастични животни и къде да ги намерим" инкасира 74,4 милиона щатски долара при дебюта си през 2016 г., а вторият - "Фантастични животни: Престъпленията на Гринделвалд" стартира с 62,2 милиона щатски долара през 2018 г. "Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор", който е дело на студиото “Уорнър брос”, се излъчва в над 4200 киносалона в Северна Америка и реализацията му струва 200 милиона щатски долара.

Обичайно втората и третата части от поредици са с по-ниски приходи от първата серия, но "Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор" излиза след няколко франчайз заглавия, които не спазват тази логика, включително "Спайдър-мен: Няма път към дома", "Венъм 2" и "Соник: Филмът 2'"

Отзивите на критиците за третата част от поредицата, чието действие предхожда хронологично събитията в романите на Дж. К. Роулинг, не бяха особено положителни.

Осемте филма за приключенията на Хари Потър реализираха над 7,7 милиарда щатски долара в бокс-офис класацията, а първите два от "Фантастични животни" спечелиха общо 1,5 милиарда щатски долара.

В третата част участват Еди Редмейн, Джуд Лоу, Мадс Микелсен, който замени Джони Деп в ролята на Гринделвалд. Той беше принуден да се откаже от участието си през ноември 2020 г., след като загуби делото за клевета срещу британския таблоид "Сън", нарекъл го "бияч на съпруги".

Както и при предишните филми от поредицата, "Фантастични животни: Тайните на Дъмбълдор" има по-голяма надежда за добро представяне в международен план. Брутните приходи възлизат на 193 милиона щатски долара в световен мащаб. Първите две серии реализираха над 70 процента от печалбите от международни прожекции.

"Възстановяването на оригиналната магия на „Хари Потър“, която започна преди около 20 години в кината, е трудна задача", смята Пол Дергарабедян , старши анализатор в "Комскор".

Втората позиция в бокс-офис класацията на Северна Америка е за "Соник: Филмът 2" с приходи от 30 милиона щатски долара през изминалия уикенд. Общата печалба от излизането му в киносалоните възлиза на 119,6 милиона щатски долара, предава БТА.

На трето място се нарежда “Изгубеният град” със Сандра Бълок и Чанинг Тейтъм, . В четвъртата седмица от излизането си в киносалоните в Северна Америка продукцията инкасира постъпления от 6,5 милиона щатски долара.

В челната петица на бокс-офис класацията място намират филмите “Everything Everywhere All at Once” с приходи от 6,2 милиона щатски долара и “Татко Стю”, който донесе 5,7 милиона щатски долара постъпления.