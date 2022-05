Българският фестивал In The Palace с Happy Hour в Кан

Снимка: In the Palace

Българският фестивал In The Palace за втора поредна година, ще има собствен щанд на кинофестивала в Кан.

Асоциация Française du Festival International du Film“ (AFFIF) организира Short Film Corner, от 23-ти до 27-ми май 2022 г., като част от програмата на фестивала в Кан. Целта му е да насърчава контактите между професионалисти, които имат важна роля, пряко свързана с режисурата, продуцирането, излъчването или популяризирането на късометражни филми.

In The Palace присъства със собствен щанд, който ще бъде посещаван от стотици филмови дейци. Асоциация AFFIF открива Short Film Corner с работна закуска, на която In The Palace ще посрещне голяма част от водещите фигури в късометражната индустрия, презентирайки новостите в програмата си.

Второто най-важно събитие през първия ден от Short Film Corner отново е предоставено на In The Palace.

Българският фестивал завършва деня с Happy Hour в неформална среда. На 23 май от 17 ч. са поканени всички, за да се запознаят с възможностите, които фестивалът In The Palace предоставя. Една от тях е безспорното преимущество - филмите победители в конкурсната програма биват разглеждани и евентуално номинирани за наградата Оскар и наградата Гоя.

Международният фестивал за късометражно кино In The Palace ще започне почти веднага след посещението си в Кан. От 31 май до 7 юни в Двореца на културата в Перник ще бъдат представени над 270 филма.