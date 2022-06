Брадли Купър неузнаваем и остарял на снимки

Зашеметяващ. Променен. Неразпознаваем. Трудно е да се намерят по-точни епитети, за да се опише впечатляващото превъплъщение на Брадли Купър като Ленард Бърнстейн за "Брадли във филма "Maestro" - следващата му продукция, която се очаква през 2023 г., пише БГНЕС.

Във вторник, 31 май, в Ню Йорк американският актьор, който играе легендарния диригент и композитор на "Уестсайдска история", беше забелязан в Сентрал парк по време на снимките на новия си биографичен филм. Към него се присъедини 37-годишната актриса Кери Мълиган, която играе Фелисия Монтеалегре, съпругата на американския пианист. Другите актьори са Мат Боумър и Мая Хоук .

From the set of Maestro pic.twitter.com/RFSZb1aX1i