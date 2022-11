Кевин Спейси с първа голяма филмова роля след обвиненията

Кевин Спейси избран за голяма филмова роля въпреки съдебните дела

Въпреки че Кевин Спейси все още е въвлечен в съдебни спорове, той официално е избран за следващата си голяма филмова роля. Спейси е избран за главна роля в "Control" само няколко седмици след като излезе невредим (от финансова гледна точка) от съдебно дело за сексуален тормоз на стойност 40 млн. долара. "Variety" съобщава, че британският независим филм ще е на Cupsogue Pictures, а сценарист и режисьор е Джийн Фалайз.

В "Control" се разказва за министърка от британското правителство, която има афера с министър-председателя. Една нощ нейната самоуправляваща се кола е отвлечена от мистериозен непознат, който иска да използва нейна тайна за отмъщение. Лорън Меткалф играе правителствената министърка, Марк Хемптън - министър-председателя, а Кевин Спейси - непознатия, който отвлича колата.

В края на октомври Кевин Спейси се изправи пред съда по граждански иск за 40 млн. долара, подаден от Антъни Рап, който го обвинява в сексуален тормоз, когато Рап е бил тийнейджър. В крайна сметка журито в Ню Йорк застана на страната на Спейси, като реши, че той не е насилвал Рап. Съдия Люис Каплан прекрати делото след единодушното решение на съдебните заседатели, че адвокатите на Рап не са предоставили достатъчно доказателства за обвинението в сексуален тормоз, предава БГНЕС.

Разбира се, случаят с Антъни Рап далеч не е единствената гореща вода, в която Кевин Спейси се „вари“ в момента. През следващото лято го чака друг съдебен процес във Великобритания, тъй като срещу него са повдигнати пет обвинения в сексуално посегателство, за които се твърди, че са се случили между 2005 и 2013 г. Спейси пледира "невинен" по всички обвинения, а съдът ще реши кога ще се състои процесът срещу него.

Наскоро британската Кралска прокуратура обвини Кевин Спейси и в седем сексуални престъпления, произтичащи от една жалба. Спейси все още не е представил пледоария по тези обвинения. Освен тези различни обвинения в сексуални престъпления Кевин Спейси е осъден да плати на продуцента на "Къща от карти" MRC 31 млн. долара поради отмяната на сериала на Netflix след обвиненията му в злоупотреба.

Фалайз не е единственият човек в бизнеса, който все още е готов да работи със Спейси, като актьорът има няколко други проекта. Първият от тях, "The Man Who Drew God", се очаква да излезе през 2022 г. и разказва реалната история на сляп художник, който рисува реалистични портрети само като слуша човешки гласове. Кевин Спейси участва и във филм, който трябва да излезе през 2023 г., озаглавен "Peter Five Eight", където играе мистериозен мъж, който се появява в планинско градче по молба на шефа си. Кевин Спейси беше заменен в няколко роли или премахнат, откакто скандалите му излязоха наяве. Освен че беше отрязан от "Къща от карти", Netflix отмени и завършения биографичен филм за Гор Видал, в който Спейси изпълняваше главната роля. Във филма на Ридли Скот "Всичките пари на света" той беше заменен от Кристофър Плъмър.