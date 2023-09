ДИАДА на Яна Титова е в конкурсната програма на Международния кинофестивал във Варшава

Вторият пълнометражен филм на Яна Титова – „Диада“ – отбелязва сериозен международен успех още преди показването си на голям екран в България. Продукцията е селектирана в официалната конкурсна програма на един от водещите кинофестивали в света с категория „А“, а именно – 39-тото издание на елитното събитие в полската столица, което ще се проведе между 6 и 15 октомври.

Вече 14 години създаденият през 1985 Варшавски филмов фестивал принадлежи към списъка на 15-те най-реномирани кинофоруми в света, оформен от Международната федерация на асоциациите на филмовите продуценти, редом до събитията от този ранг, провеждащи се в Кан, Венеция, Берлин, Локарно, Сан Себастиан, Карлови Вари, Токио, Москва, Мар дел Плата, Монреал, Шанхай, Кайро, Гоа и Талин. Режисьори като Ханеке, Вайда, Фархади, Шльондорф и Кешловски са представяли творбите си на него.

Филмът на Яна Титова е избран за секцията, фокусирана върху първи и втори игрален филм на автора, като освен режисьор, тя е и сценарист на „Диада“. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. В края на май излезе официалният тийзър, а официалната кинопремиера за България предстои след броени месеци. В центъра на историята е Дида, 16-годишно момиче от малък град, което се стреми към сбъдването на голямата си мечта – да замине при майка си в Америка. Оказва се обаче, че проблемите ѝ са все повече, подкрепата липсва, а само няколко часа могат да преобърнат целия ѝ свят.

„Изключителна чест е за нас, че сме оценени на такова високо ниво и че филмът ще бъде гледан редом до някои от най-любопитните продукции на новите световни режисьори. Нямаме съмнение, че „Диада“ ще докосне както критиката, така и публиката“, споделят продуцентите на филма, а Яна Титова отбелязва: „За мен беше наистина важно да разкажа тази история за мечтата на един тийнейджър искрено, защото вярвам, че тя е универсална и актуална, без да е обвързана с време и място. „Диада“ не може да те остави безразличен.“

Съвсем скоро предстои и първото официално представяне на филма пред публика у нас – в рамките на фестивала „Златна роза“ във Варна. Прожекцията ще е част от конкурсната програма и ще се състои на 25.09, понеделник, от 20:15 ч., в присъствието на основна част от екипа.

Главната роля в „Диада“ е поверена на Маргарита Стойкова, която е едва на 19 години. В основния актьорски състав влизат и редица любими имена като Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Георгиева и други. За ролята на най-добрата приятелка на Дида, Ива, е избрана Петра Църноречка, ученичка в Националното музикално училище в София.

Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански, с който Яна Титова работи и по първия си пълнометражен филм „Доза Щастие“.

„Диада“ е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Разпространява NO BLINK FILM.

Очаквайте още новини за предстоящите участия на „Диада“ във водещи международни фестивали тази есен.

Следете официалната страница на филма: www.diada-movie.com

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093068076544

Instagram: https://www.instagram.com/dyad.movie/?fbclid=IwAR2DIOC0j_U9Y1dpT30SOPKfCtsciWCNDghNIsh5qOyXOigqHocHHAaXuC0

TikTok: https://www.tiktok.com/@dyad.movie?_t=8ca1OlFLpUZ&_r=1