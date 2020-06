СЗО: Майките да кърмят бебетата, дори и да са с COVID

Майките трябва да продължат да кърмят бебетата си, дори и да се подозира, че може да са заразени с новия коронавирус или да се потвърди, че е така, каза днес Световната здравна организация, предадоха световните агенции.

"Базирайки се на доказателствата на наше разположение, СЗО смята, че ползите от кърменето надделяват над всеки потенциален риск от предаване на COVID-19", заяви шефът на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Q: Is it safe for a mother to breastfeed if she has #coronavirus?

A: Yes! Both @WHO and @UNICEF recommend all mothers to continue breastfeeding infants and young children.

