104 ареста в Лондон заради нарушени мерки

През изминалата нощ британската полиция задържа 104-ма лондончани за нарушаване на противоепидемичните правила и съобщи, че вероятно ще има още арести, предава Нова тв.

Въпреки новите ограничения, в централен Лондон се събраха хора, пренебрегващи разпоредбите и общуващи по опасен за здравето начин, отбелязват силите на реда.

Арестуваните ще трябва да отговарят за действията си, съобщи Скотланд ярд.

Миналата събота британският министър-председател Борис Джонсън нареди Англия да се върне към карантина, след като премина прага от 1 милион случаи на COVID-19, а втората вълна на заразата заплашва да претовари здравната система.

#LONDON: When #biofascism comes to your country, a masked police officer will arrest you "for breaching Covid". A dystopian reality sci-fi By J.G.Ballard. https://t.co/yaPqr5OejX