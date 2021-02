Безработица, фалити, без надежда: Европейците се страхуват от 2021 г.

Миналата година можеше да е рекордна за транспортната компания на Крис Уайзхарт в Прага. Уайзхарт, родом от Детройт, изгражда бизнеса си в продължение на близо две десетилетия от летищен трансфер до шофьорски услуги, търсени от екипите зад най-големите имена на музиката, като Мадона, AC/DC и Metallica.

Той се готвеше за обиколки с Iron Maiden, System of a Down, The Chainsmokers и повече от дузина други големи артисти, когато изведнъж всичко се срива. "На 13 март всичко беше спряно. Резервациите бяха отменени и концертите бяха отложени", казва 65-годишният Уайзхарт пред CNN.

Чехия щеше да затвори границите си след 16 март, но Италия вече беше в локдаун, а бившият президент Доналд Тръмп беше наложил 30-дневна забрана за пътуване за по-голямата част от пристигащите от Европа.

Почти година по-късно Европа остава в хватката на пандемията на коронавируса и хиляди фирми като тази на Уайзхарт, се борят да оцелеят след поредната вълна от блокировки. Чувството за оптимизъм, съпътстващо постепенното отваряне на региона през лятото, когато в Прага се проведе масова вечеря в чест на края на локдауна в Чешката република, отстъпи място на отчаянието.

"Работихме толкова усърдно за всичко и само за да се провалим, но не по наша вина... Със съпругата ми имахме планове да пътуваме и да правим нещо, след като се пенсионираме, но всички наши спестявания свършиха и вече сме доста задлъжнели", споделя Уайзхарт.

След като уволни всичките седем служители и върна повечето от автомобилите си, той се опитва да продължи да плаща лизингите за два микробуса с надеждата, че бизнесът може да се възроди отново около Великден. "Ще ни е трудно да се измъкнем от тази бъркотия, но мисля, че ще го направим", каза той.

Правителствата в цяла Европа възстановиха блокадите през декември, за да отговорят на скока на новозаразените с коронавирус и смъртните случаи. Ограниченията бяха затегнати на някои места през последните два месеца с все по-тежки последици за работниците и бизнеса.

Икономиката на Европейския съюз отново е в рецесия, след като БВП се сви през четвъртото тримесечие на миналата година, а големите страни от ЕС, включително Германия и Франция, продължават да се борят с пандемията в началото на 2021 г. В същото време тежкият недостиг на ваксини заплашва от удължаване на ограниченията и през лятото и отлагане на възстановяването на икономиката. БВП на Обединеното кралство също вероятно се е свило през последните три месеца на миналата година, като е засегнато не само от локдауна, но и от Brexit.

Тъй като пандемията се проточва, финансираните от държавата пакети за подкрепа, които поддържат бизнеса на повърхността, достигат своите граници. Въпреки безпрецедентната държавна подкрепа за заплатите, равнището на безработица в ЕС достигна 7,5% през декември. Това означава, че 16 милиона мъже и жени са били безработни - увеличение с близо 2 милиона в сравнение със същия месец на предходната година, според Евростат.

В Обединеното кралство броят на хората, претендиращи за обезщетения за безработица, включително работещите с ниски доходи, се е удвоил до 2,6 милиона между март и декември, според Службата за национална статистика.

Нарастваща безработица

31-годишната Кристина Диц е старши техник за облекло в германската марка за мъжки облекла Bäumler. Тя е била с намалени работни часове, когато пандемията започва през март, и е получила 60% от заплатата си от правителството по германската система за кратък работен ден, известна като "Kurzarbeit".

За да покрие разходите за живот, включително наем, с надеждата ситуацията да се подобри, Диц бръква в спестяванията си: "През август ме върнаха на работа и намерих малко светлина и надежда, че ще преминем безопасно през пандемията."

Диц била подала оставка от добре платена работа като шивач в Hugo Boss през лятото на 2019 г., за да се върне у дома в Инголщат и да бъде по-близо до семейството си. Работата в Bäumler, където е работил дядо й, била сбъдната мечта. "Спомням си, че бях казала на новите си колеги, че не вярвам на всичко това, защото е твърде хубаво, за да е истина. И бях права", споделя тя пред CNN.

Диц се мести при родителите си и сега обмисля кариера извън модата.

"Модната индустрия почти умира заради коронавируса, особено в Инголщат, където планирах да прекарам живота си", казва тя.

Търговците на дрехи и облекло са особено засегнати от пандемията. В Европа продажбата на текстил, облекло и обувки е била с 25% по-ниска през ноември, отколкото през февруари, според Евростат. В Обединеното кралство първата половина на 2021 г. "прилича много на 2020 г., но става само по-лошо", според Центъра за изследвания на дребно, който очаква 200 000 допълнителни загуби на работни места в сектора "и много повече лоши новини за корпоративни фалити".

Поредната индустрия в криза

Туризмът е изправен пред още по-мрачни перспективи. Секторът е от решаващо значение за икономиките на европейските страни, включително Франция, Италия, Португалия, Испания и Гърция, като подкрепя безброй бизнеси и поминък. Според Европейската комисия на риск са изложени 11,7 милиона работни места в бизнеса, които разчитат пряко или косвено на сектора.

Ян Смулдерс, бивш капитан на кораб, който работи като екскурзовод в Крит, след като напуска Ирландия през 2004 г., заяви, че е получил последния си чек от 299 евро от гръцкото правителство през януари. "Това трябва да ме издържа до май, когато се казва, че ще започне новият туристически сезон. Но както останалите мои колеги, аз знам, че това е просто фантазия", казва той. Много от колегите му са напуснали острова или като него се борят да запазят покрива над главата си и да сложат храна на масата си, след като миналата година доходите им почти са се изпарили.

Освен продължаващата несигурност около вируса, Смулдерс, който говори шест езика, каза, че много от редовните му клиенти просто се страхуват да пътуват. "2021 г., ако изобщо я бъде, ще бъде далеч по-лоша от всичко, което ни даде 2020 г."

В опит да привлече посетителите обратно в Крит, той оглавява "Магическия Крит", който предлага обиколки на по-малко известни райони на острова, насочени към по-възрастната демографска група. "Ако ще има туристи тук тази година - и това е голямо "ако" - тогава те ще бъдат предимно възрастни хора, пенсионери, чиито доходи не са били засегнати от пандемията", каза Смулдерс.

Според Световната туристическа организация на ООН Европа е отбелязала 70% намаление на пристигащите през 2020 г. или с над 500 милиона по-малко международни туристи - най-големият спад в световен мащаб в абсолютно изражение. "Общите перспективи за възстановяване през 2021 г. изглежда са се влошили", се казва в изявление миналата седмица. "Може да отнеме от две до четири години, докато международният туризъм се върне на нивата от 2019 г."

Времето изтича

В английския град Кроубъро, на около 45 мили южно от Лондон, Suits to Suit, компания за наем на костюми, специализирана в сватби, също се надява на възстановяване след 2021 година.

"Изглежда, че в момента краят не се вижда", казва собственичката Андреа Уудс. "Младожените, които трябваше да се оженят през 2020 г., са резервирали дати за 2022 г. Всички се страхуват от 2021 г."

С толкова много несигурност около развитието на пандемията, двойките разбираемо не са склонни да се ангажират с датите на сватбата, оставяйки Уудс в неизвестност. Тя обмисля да си намери работа в магазин за хранителни стоки, за да плати наема за ново помещение, след като наемодателят й продаде магазина, който била освободила, докато сватбите стартират отново. Засега тя има костюми "натрупани във всяко кътче" в къщата си, докато обмисля какво да прави по-нататък. Последната й сватба била през 2019 година.

Без допълнителна държавна подкрепа Федерация на малкия бизнес в Обединеното кралство изчислява, че над 250 000 фирми могат да фалират през следващите 12 месеца. Хотелите може да не издържат толкова дълго. Според доклад от ноември на Службата за национална статистика на Обединеното кралство една трета от фирмите в сектора за настаняване и хранителни услуги не са били уверени, че ще оцелеят през следващите три месеца.

За Робин Туилес, 27-годишният собственик на Le Bar a dit в Париж, перспективите са мрачни. Коктейл барът му е затворен от март. Невъзможно е да се отвори отново дори през лятото, като се има предвид социалното дистанциране и санитарните изисквания. "През последните 10 месеца търсех купувач. Но междувременно трябва да платя наема", казва Туилес.

За щастие месечна субсидия от френското правителство в размер на 1500 евро засега покрива тези разходи. Той също така се възползва от "chômage partiel" или временни плащания за безработица във връзка с работа, която той заема като главен сервитьор в ресторант, който бил затворен през октомври поради втората национална блокада на Франция.

Но Туилес не смята, че може да балансира бюджета си още дълго. "Ако това продължи, няма да мога да продължа да плащам наема си в Париж и ще трябва да се върна при родителите си", каза той. "Аз съм развалина. Вече не знам какво да правя. Не виждаме светлина в края на тунела."