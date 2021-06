Въпреки COVID-19: Опашки от алпинисти се извиха под Еверест

Рекорден брой алпинисти са атакували Еверест тази пролет, образувайки още по-дълги опашки към върха от предходни години. Всичко това се случва на фона на нарастването на случаите на коронавирус и опасенията, че разпространяват нов непалски щам не само по базовите лагери на планината, но и по целия свят.

Пандемията принуди пълно спиране на алпинистката индустрия в Непал миналата година, създавайки натрупване на безстрашни авантюристи, които искат да стигнат до най-високата точка на Земята. И въпреки факта, че китайската половина на Еверест остава затворена за туристи, Непал е издал рекордните 408 разрешителни за изкачване до върха, които са на стойност около 3 милиона британски лири.



Някои от ограниченията, като карантината, бяха облекчени, за да се насърчи старта на изкачването, но скоро имаше скок на случаите в Непал, достигащи над 9 000 в средата на май. Новата вълна бе предизвикана от избухването на огнище в съседна Индия и появята на нов щам.

В Непал също се появи нов вариант на вируса. Мутацията, за която учените се страхуват, че съчетава най-опустошителните черти на индийския и южноафриканския вариант, е открита във Великобритания, САЩ, Индия и Португалия и е проследена до полети извън Непал.

Само седмици след отварянето на върха, норвежки алпинист Ерленд Нес потвърди, че се е разболял в базовия лагер и след това е дал положителна проба в Катманду, след като е евакуиран. Последвали и други случаи на заразени с COVID-19.

Не е ясно дали непалският вариант е стоял зад огнището в базовия лагер в края на май, при което са били наблюдавани най-малко 100 планинари, заразени с вируса. Но въпреки многото случаи на заразени, планинските водачи решиха да продължат с изскачването на върха.

Лакпа Шерпа, който се е качвал на върха седем пъти, решава, че ще продължи с експедиции, които компанията Pioneer Adventure е резервирала за 23 клиента.

"Този ​​сезон беше много труден. Вече работехме под натиск заради COVID-19, а след това времето също ни предаде", казва той, позовавайки се на циклони, отнели поне един живот този сезон.

"Преди време опасността за алпинистите беще кашлицата, обикновената настинка, лавините и пукнатините. Но тази година опасността беше, че ако се заразим с COVID-19, няма да можем да се изкачим, защото той затруднява дишането и причинява умора", каза водачът Мингма Дорджи Шерпа.

Въпреки предпазните мерки, които екипите се опитаха да вземат - включително носене на маски, спазване на стриктна хигиена и изолиране, новите случаи започнаха да скачат.

Хеликоптери пристигнаха, за да евакуират десетки пациенти, за които се смяташе, че са заразени с COVID-19, от района и поне две компании отмениха експедициите си, след като членове на екипа дадоха положителни проби.

Много алпинисти потвърдиха диагнозата си в социални медии и блогове, включително някои, които бяха стигнали до върха.

И все пак властите в Непал не са признали нито един случай на COVID-19 в планината, като залозите са високи след миналогодишния локдаун, който коства на една от най-бедните страни в Азия милиони загубени приходи. Носачи и водачи, работещи за чуждестранните алпинисти останаха без доходи.

За последно десетилетие Еверест остана празен за трети път. Алпинистите не се изскачваха след като земетресение през 2015 г. предизвика лавина, при която загинаха 18 души.

През 2014 г. лавина отне живота на 16 непалски водачи по скандалния ледопад Кхумбу, принуждавайки организаторите да отменят експедициите.

Лукас Фуртенбах, който пръв отменя експедицията си заради огнищата на COVID-19, казва, че правителството трябва да удължи валидността на лиценза от 7 800 британски лири, закупен от клиентите му за изкачване на Еверест.

"Непал покани чуждестранни експедиции да дойдат и ни увери в безопасността ни... Но моите клиенти не се чувстваха в безопасност в базовия лагер", каза той.

Организаторите на експедиции също са се самоцензурирали, като по този начин не може да се оцени действителният брой случаи на COVID-19 сред алпинистите и водачите на Еверест.

"Няма оправдание за явните лъжи, отричания и прикривания, извършени от правителството този сезон", написа блогърът Алън Арнет в петък. "Разбират ли, че действията им само подкопават доверието, необходимо за ефективно управление на ресурсите им?"

Желаещите все пак да рискуват са изправени пред съкратен прозорец за изкачване. Правителството ограничи броя на алпинистите, които могат да се качват по всяко време, за да избегнат задръстване на върха, а два циклона, които удариха Индия през май, допълнително ограничиха тримесечния сезон.

Когато вторият от тези циклони удари Източна Индия миналата седмица, това предизвика огромна снежна буря на Еверест, затрупвайки шатрите на последните алпинисти, чакащи да стигнат до върха.

Окончателните цифри все още не са обявени, но туристическият отдел изчислява, че около 400 алпинисти са достигнали върха тази година, много по-малко от 644 през 2019 г., когато са били издадени по-малко разрешителни.

Германският алпинист Били Бирлинг, който управлява база данни, която записва стигащите до върха, заяви, че събитията от тази година едва ли ще намалят интереса към Еверест.

"Може би ще помислим за това и ще помислим за случилото се през 2021 г., но след като това приключи, експедиционните оператори и алпинистите ще се върнат", казва той.

