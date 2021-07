Безчувствена реклама на ваксините срещу COVID-19 предизвика гняв в Австралия

Австралийска реклама в подкрепа на имунизацията предизвика негативна реакция в страната, заради графичното изобразяване на млада жена, страдаща от COVID-19.

Правителственото видео показва как жената в болнично легло се задъхва и се бори за въздух, докато е свързана с вентилатор.

Текстът гласи: "COVID-19 може да засегне всеки ... Резервирайте ваксинацията си."

Критиците казват, че рекламата е несправедливо насочена към млади хора, тъй като за тези под 40 години ваксини ще има едва в края на годината.

Официалните здравни власти също така препоръчват на младите хора да изчакат дози на "Пфайзер", вместо на наличната "АстраЗенека". Австралия има недостиг на доставки на "Пфайзер".

Понастоящем рекламата се показва само в Сидни, където се е разразило огнище на варианта "Делта", а градът е в третата си седмица на локдаун. В понеделник властите съобщиха за 112 нови случая.

Пускането на рекламата е част от по-голямата кампания за ваксиниране "Въоръжете се", която стартира в неделя.

"Напълно обидно е да пускате реклама като тази, когато австралийците от тази възрастова група все още чакат ваксинациите си", пише в Twitter Хю Риминтън.

"Защо се насочваме към младите хора? Не трябва ли да се насочваме към нарастващия процент на колебливост относно ваксините при възрастните хора над 55 години?" каза друг потребител на Twitter.

Други, включително здравните специалисти, призоваха клипът да бъде свален от ефир, наричайки го "безчувствен".

Но правителството защити рекламата.

WARNING: Here is the GRAPHIC Australian Government #COVID19 ad to run in Sydney. #COVID19nsw pic.twitter.com/6IXgBy7miw