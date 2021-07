Ще доведе ли финалът на Евро 2020 до катастрофално разпространение на COVID-19?

Трябва ли да се радвам, когато видя как вирусът се предава пред очите ми?” Така Мария Ван Керхове, водещият епидемиолог на Програмата за спешни случаи в здравеопазването в Световната здравна организация, коментира финала на UEFA EURO 2020, където много хора по трибуните не носеха предпазни маски.

Според епидемиолога последствията за общественото здраве ще са катастрофални, особено с оглед на разпространението на новия щам „Делта” на коронавируса.

„Пандемията от COVID-19 не си взе почивка тази вечер... „Делта” вариантът на коронавируса ще се възползва от неваксинираните хора в претъпканата обстановка, без маски, крещене, викане, пеене. Катасрофално”, поясни Керхове.

СЗО издаде предупреждение, че събирането на хора по време на спортното събитие ще стимулира разпространението на коронавируса.

А комисията по обществено здраве в Европейския парламент определи решението за допускане на 60 хиляди фенове на стадиона за финала, като „рецепта за бедствие”. Вече има данни за стотици нови случаи на COVID-19, свързани с UEFA EURO 2020.

Стадион „Уембли” беше пълен на 75% от капацитета си. Всички присъствали на финала бяха тествани с бърз тест за коронавирусна инфекция. Само че тези тестове са по-малко точни, а и не могат да засекат антитела в първите дни след заразяването.

Според британски здравни експерти обаче феновете на стадионите се събират на открито, което е много по-безопасно от гледна точка на пандемията, отколкото да гледат мачовете в затворени помещения като барове или къщи.

Публиката на финала едва ли трябва да е най-сериозното притеснение на СЗО. След Европейската титла за отбора на Италия, по улиците на италианските градове се събраха многохилядни тълпи, като много хора не спазваха дистанция и не носеха маски.

