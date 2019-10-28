Данните на ЦИК към 9:45: Все повече яснота в областните градове

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 9:45 часа.
Благоевград - при обработени 88.93% СИК протоколи в OИК
Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,71%
Румен Георгиев Томов - 20,46%
Бургас - при обработени 96,93% СИК протоколи в OИК
Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.86%
Варна - при обработени 55.47% СИК протоколи в OИК
Иван Портних - ГЕРБ - 50,19%
Анелия Клисарова - БСП - 14,01%
Костадин Костадинов - Възраждане - 14,00%
Велико Търново - при обработени 99,68% СИК протоколи в OИК
Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%
Видин - при обработени 74.64% СИК протоколи в OИК
Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 32,05%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 31,93%
Враца - при обработени 97,52% СИК протоколи в OИК
Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 72,82%
Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК
Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%
Добрич - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 22%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.46%
Кърджали - при обработени 90,82% СИК протоколи в OИК
Хасан Азис Исмаил, ДПС - 55,51%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 28.28%
Кюстендил - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.96%
Ловеч - при обработени 98,09% СИК протоколи в OИК
Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%
Монтана - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 71,75%
Пазарджик - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 44.72%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,90%
Перник - при обработени 73.88% СИК протоколи в OИК
Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.16%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.42%
Плевен - при обработени 89,13% СИК протоколи в OИК
Георг Спартански, Инициативен комитет - 38.01%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 29,26%
Пловдив - при обработени 71,82% СИК протоколи в OИК
Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.73%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.10%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.15%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.43%
Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.38%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 24.36%
Русе - при обработени 61.39% СИК протоколи в OИК
Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,34%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 25,56%
Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК
Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%
Сливен - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Стефан Радев, ГЕРБ - 48.47%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.33%
Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%
София-град - при обработени 40.72% СИК протоколи в OИК
Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.38%
Мая Манолова-Найденова, независим - 27.28%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 12.7%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.05%
Стара Загора - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 68.63%
Търговище - при обработени 97,24% СИК протоколи в OИК
Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 49,17%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 36.34%
Хасково - при обработени 67.46% СИК протоколи в OИК
Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.03%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.5%
Шумен - при обработени 99.28% СИК протоколи в OИК
Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.35%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.02%
Ямбол - при обработени 100% СИК протоколи в OИК
Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 40.18%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.54%