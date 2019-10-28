Данните на ЦИК към 9:45: Все повече яснота в областните градове

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 9:45 часа.

Благоевград - при обработени 88.93% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,71%

Румен Георгиев Томов - 20,46%

Бургас - при обработени 96,93% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.86%

Варна - при обработени 55.47% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,19%

Анелия Клисарова - БСП - 14,01%

Костадин Костадинов - Възраждане - 14,00%

Велико Търново - при обработени 99,68% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%

Видин - при обработени 74.64% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 32,05%

Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 31,93%

Враца - при обработени 97,52% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 72,82%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%

Добрич - при обработени 100% СИК протоколи в OИК



Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 22%

Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.46%

Кърджали - при обработени 90,82% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 55,51%

Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 28.28%

Кюстендил - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.96%

Ловеч - при обработени 98,09% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%

Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%

Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%

Монтана - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 71,75%

Пазарджик - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 44.72%

Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,90%

Перник - при обработени 73.88% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.16%

Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.42%

Плевен - при обработени 89,13% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 38.01%

Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 29,26%

Пловдив - при обработени 71,82% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.73%

Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.10%

Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.15%

Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.43%

Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 25.38%

Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ - 24.36%

Русе - при обработени 61.39% СИК протоколи в OИК



Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,34%

Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 25,56%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%

Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 100% СИК протоколи в OИК



Стефан Радев, ГЕРБ - 48.47%

Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.33%

Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%

Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%

София-град - при обработени 40.72% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.38%

Мая Манолова-Найденова, независим - 27.28%

Борислав Александров Игнатов, ДБ - 12.7%

Борис Бориславов Бонев, независим - 11.05%

Стара Загора - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 68.63%

Търговище - при обработени 97,24% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 49,17%

Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 36.34%

Хасково - при обработени 67.46% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.03%

Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.5%

Шумен - при обработени 99.28% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.35%

Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.02%

Ямбол - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 40.18%

Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.54%

