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Данните на ЦИК към 9:45: Все повече яснота в областните градове

Резултатите са на базата на протоколите, преброени до 9:45 часа
28 окт 2019 10:41, Александър Попов
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Данните на ЦИК към 9:45: Все повече яснота в областните градове
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Резултатите в областните градове са на базата на преброените протоколи от ЦИК към 9:45 часа.

Благоевград - при обработени 88.93% СИК протоколи в OИК

Атанас Станкев Камбитов, ПП ГЕРБ - 25,71%
Румен Георгиев Томов - 20,46%

Бургас - при обработени 96,93% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов Николов, ПП ГЕРБ - 65.86%

Варна - при обработени 55.47% СИК протоколи в OИК

Иван Портних - ГЕРБ - 50,19%
Анелия Клисарова - БСП - 14,01%
Костадин Костадинов - Възраждане - 14,00%

Велико Търново - при обработени 99,68% СИК протоколи в OИК

Даниел Димитров Панов, ПП ГЕРБ - 60,65%

Видин - при обработени 74.64% СИК протоколи в OИК

Цветан Петров Ценков, Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) - 32,05%
Огнян Кирилов Ценков, ПП ГЕРБ - 31,93%

Враца - при обработени 97,52% СИК протоколи в OИК

Калин Ангелов Каменов, ПП ГЕРБ - 72,82%

Габрово - при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Венкова Христова, ПП ГЕРБ - 58.63%

Добрич - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Йордан Тошков Йорданов, Местна коалиция ДБГ (ДБГ, НДСВ, ССД, ГН) - 41, 22%
Надежда Димитрова Петкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 29.46%

Кърджали - при обработени 90,82% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис Исмаил, ДПС - 55,51%
Никола Светозаров Чанев, ГЕРБ - 28.28%

Кюстендил - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Петър Георгиев Паунов, Местна коалиция ГЕРБ - 54.96%

Ловеч -  при обработени 98,09% СИК протоколи в OИК

Корнелия Добрева Маринова, ГЕРБ - 28.82%
Радина Минкова Банкова, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 26,30%
Виктор Василев Стойчев, ВМРО - 23.02%

Монтана - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Златко Софрониев Живков, Местна коалиция - 71,75%

Пазарджик - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Тодор Димитров Попов, Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ - 44.72%
Благо Атанасов Солов, Местна коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ - 18,90%

Перник - при обработени 73.88% СИК протоколи в OИК

Станислав Иванов Владимиров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.16%
Вяра Михайлова Церовска, ПП ГЕРБ - 39.42%

Плевен - при обработени 89,13% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански, Инициативен комитет - 38.01%
Мирослав Николов Петров, ПП ГЕРБ - 29,26%

Пловдив - при обработени 71,82% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров Димитров, ПП ГЕРБ - 35.73%
Славчо Стоев Атанасов, Местна коалиция "НФСБ (ВМРО-БНД)" - 16.10%
Дани Стефанова Каназирева, СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ - 11.15%
Николай Атанасов Радев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 10.43%

Разград - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Денчо Бояджиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    - 25.38%
Валентин Стефанов Василев, ГЕРБ    - 24.36%

Русе - при обработени 61.39% СИК протоколи в OИК

Пенчо Пламенов Милков, Местна коалиция БСП за България - 35,34%
Диана Ангелова Иванова, ГЕРБ - 25,56%

Силистра - при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов Найденов, ГЕРБ - 48.51%
Момчил Стефанов Неков, Местна коалиция БСП за България - 29.02%

Сливен - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Стефан Радев, ГЕРБ - 48.47%
Кольо Милев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 24.33%

Смолян - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Николай Тодоров Мелемов, ПП ГЕРБ - 39.84%
Стефан Атанасов Сабрутев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.46%

София-град - при обработени 40.72% СИК протоколи в OИК

Йорданка Фандъкова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.38%
Мая Манолова-Найденова, независим - 27.28%
Борислав Александров Игнатов, ДБ - 12.7%
Борис Бориславов Бонев, независим - 11.05%

Стара Загора - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Живко Веселинов Тодоров, ПП ГЕРБ - 68.63%

Търговище - при обработени 97,24% СИК протоколи в OИК

Дарин Иванов Димитров, ПП ГЕРБ - 49,17%
Хамди Мехмедов Илиязов, ДПС - 36.34%

Хасково - при обработени 67.46% СИК протоколи в OИК

Станислав Насков Дечев, ГЕРБ - 51.03%
Коста Петков Стоев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 17.5%

Шумен - при обработени 99.28% СИК протоколи в OИК

Любомир Димитров Христов, ГЕРБ - 32.35%
Венцислав Дянков Венков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 22.02%

Ямбол - при обработени 100% СИК протоколи в OИК

Валентин Цветанов Ревански, ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ - 40.18%
Катя Атанасова Георгиева, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 21.54%
 

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 6 месеца
До Анонимен

можеш да отидеш в Масква или Пхенян, където винаги е 100% или повече.

Нема нужда да бъхтам да Пхенян и тук ни управляват хора, които никой не харесва
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Радослав преди 6 месеца
До 103
32.2% избирателна активност = нелигитимни избори = нови избори с нови кандидати защото явно сегашните никои не ги иска! Кратко точно и ясно, като за дърт *** от ГРОБ/БеСраПе!!!
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Анонимен преди 6 месеца
Да живей бат Бойко - Бащицата на нацията!!!

Да живей кака Курнелия - Майката на нацията!!!

Урааааа...., само те Шъ Нъ Упраяяяят Безлимитнооо!!!!!


ПС

Всеки народ си заслужава Тираните!!!
Ха, честито!!!!
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Анонимен преди 6 месеца
До Анонимен
32.2% изибрателна активност в СОФИЯ!!!

можеш да отидеш в Масква или Пхенян, където винаги е 100% или повече.
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Анонимен преди 6 месеца
До Анонимен
Има реален шанс да изгоним Гепи Груп стайла!

да бе, като помолиш 10-тината наркомана, излежаващи се около Орлов мост да гласуват за любимата ти Мая Галева :)
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Анонимен преди 6 месеца
32.2% изибрателна активност в СОФИЯ!!!
Смешен плач.
Някой трябва да забележи слона в стаята.
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Анонимен преди 6 месеца
Най-много ме е яд за ВАРНА!!!
Костадин Костадинов трябваше да е на балотаж, на 100%!!!
Как го зикараха това 50,19%..., просто нямам думи!
С това тотално отвратиха и обезвериха Варненци!
Да им е честито от един шоп - софиянец , който ще търпи г-жа фандъкова, май още един мандат?!?
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Радослав преди 6 месеца
Защо мълчите за избирателната активност? Я дайте една статия за това колко милиона даже не са отишли да гласуват и питайте как с милиони не гласували, избори с хиляди гласове са легитимни? Това питайте Тиквондур и Курналина! Дали е победа това масата от народа да е напълно отвратен от теб?
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Dinosaurus преди 6 месеца
Мая Манолова - независима !!! Дървено желязо - толкова е независима, колкото Корнелия Нинова е пролетарий... Но защо БСП тръбят, че "измествали", "връщали се", "побеждавали"... ми тя не е от тях! Може да е станала и демократ даже - от Костинброд (Кюстендил)(София).
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Анонимен преди 6 месеца
Безочието, с което се изказват Фандъкова и Борисов, че видите ли, победата им била “абсолютна”, се надявам да мобилизира повече протестен вот.
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Анонимен преди 6 месеца
Има реален шанс да изгоним Гепи Груп стайла!
Разликата е 9% + близо 60% негласували, които едва ли обичат Съсипницата на София.
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Анонимен преди 6 месеца
Ако след всичко, което ви причини Борисов пак изберете Фандъкова, не знам...
То ще е психиатрипно състояние...
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Мен преди 6 месеца
Само по това колко време се обработват гласовете при гласуване в една малка държава се вижда колко сме назад от нормалните държави... Испания са повече от 40 милиона и резултатите с ясни веднага като преключи гласуването.
Какво толкова ги редят тези гласове в България не знам
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СТРАНДЖАТА преди 6 месеца
А Кирчо куфарчето каза, че са спечелили изборите... - и ГЕРБ се пропукал...
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GNQS GERBARESKA преди 6 месеца
Флорината си платил на Тиквата и на корумпирано-извратената МУ съдебна система и ся си джитка на воля, по живо, по здраво!!!А тиквата три папи плюс пияндурника Ишиас го милват по простата, куха чутура! Народе???????!!!!!!!
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ИСТИНАТА преди 6 месеца
Какви избори, какви пет лева?! Пак ще си изберат който им уйдисва хахахаха Да не говорим в че като видях за башия град какви набори са се кандидатирали за общински съветници свят ми се зави: едвам изкараха средното с двойки и тройки а някой от тях и висше нямат, но сега ще дават ‘компетентни съвети’.Булгатистаня никога няма да се оправи понеже кадърните са натирени в ъгъла о най-вече тия дето се усетиха се евакуираха навън, а тука командори бай *** с дъх на чесън и шкембе чорбасъ и една уригня
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proz z prozzz gyz pr преди 6 месеца
Тези дни отвсякъде се пули Тиквата, ръси простотии, главата му пълна с пръдня под налягане, ханша му нараснал двойно, не се побира у телевизора
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знам преди 6 месеца
че с манипулации бесепето се довлякоха до третото място в изборите.
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яко преди 6 месеца
са я закъсали бесепето. В половината областни градове никой не се е съгласил да се кандидатира за кмет от БСП. Народът вижда арестите пълни с бивши червени величия , ограбили държава и народ. Кирито югоембаргото нагло лъже че бесепето е победило. Дъл някой ще му повярва, или ще му тегли една.
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Анонимен преди 6 месеца
При всичките си кусури и недостатъци,народът показва категорично,че се чувства най-добре ,най-сигурно и с най-голямо самочувствие при управлението на ББ и Евросъюза ! Естествено е,че винаги има какво още да се желае,но народа не е толкова слабопаметен и много добре помни как беше до преди 10 години ! Ето,по-долу един господин нарича зала Армеец " мутреец".Господине,какво искаш ти ? Вечно недоволен,построили му зала,той пак ? Искаш да ти звъннат от ДСК и да ти кажат,че ББ ти е превел 100хил лв.
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