Събориха най-високата статуя на Ленин в Централна Азия ВИДЕО

Киргизстан свали огромна статуя на революционния съветски лидер Владимир Ленин, която се смяташе за най-високата в Централна Азия.

Издигната за първи път, когато Киргизстан е бил част от Съветския съюз, 23-метровият паметник се извисяваше над град Ош в продължение на 50 години, преди да бъде премахнат тихо тази седмица.

