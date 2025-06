Медведев шеговито: Русия е готова да посредничи за мир между Тръмп и Мъск

Русия е “готова да улесни сключването на мирно споразумение“ между президента на САЩ Доналд Тръмп и предприемача Илон Мъск, “срещу разумно заплащане“, написа в шеговит тон Дмитрий Медведев в социалната мрежа Х. Зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация добави, че страната му е готова да приеме акции на Starlink.

“Не се карайте, момчета!“, беше посланието на Медведев, визирайки словесния сблъсък между президента и бизнесмена, който се състоя вчера. Мъск нарече планираните от Тръмп съкращения на федералните разходи “отвратителна мерзост“, призовавайки законопроектът да бъде отменен.

We are ready to facilitate the conclusion of a peace deal between D and E for a reasonable fee and to accept Starlink shares as payment. Don't fight, guys😱!