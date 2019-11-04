Кои ще бъдат новите кметове в София?

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Район Искър
Ивайло Елков Цеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 46.13%
Борис Цветков Цветков, БСП за България - 45.56%
Район Подуяне
Ева Михайлова Митова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 53.07%
Веселин Вячеславов Жечев, БСП за България - 37.82%
Район Лозенец
Константин Павлов, ДБ - 56.85%
Любомир Любомиров Дреков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 34.60%
Район Нови Искър
Даниела Руменова Райчева, ГЕРБ (СДС) - 55.97%
Владислав Владимиров Владимиров, ДБГ - 39.60%
Район Витоша
Теодор Богомилов Петков, ГЕРБ (СДС) - 50.47%
Христо Вълчанов Вълчанов, ДБ - 40.84%
Район Младост
Стефан Кирилов Стефанов, независим - 55.55%
Мария Йорданова Илиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 38.67%
Район Люлин
Милко Антонов Младенов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 49.51%
Мая Кирилова Александрова, БСП за България - 42.73%
Район Сердика
Тодор Славов Кръстев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 53.24%
Янко Иванов Янков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 36.60%
Район Оборище
Николай Борисов Александров, ДБ - 50.92%
Петър Константинов Митев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.17%
Район Възраждане
Савина Йорданова Савова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 46.81%
Васил Василев Кънев, ДБ - 43.60%
Район Красна поляна
Иван Вълчев Чакъров, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 47.47%
Георги Миланов Миланов, независим - 44.23%
Район Надежда
Димитър Александров Димов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 51.63%
Стоян Емилов Цветков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 39.09%
Район Илинден
Иван Йорданов Божилов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 50.22%
Георги Александров Томов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.36%
Район Панчарево
Николай Петров Гюров, независим - 62.57%
Димитър Емилов Сичанов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 33.18%
Район Овча купел
Ангел Георгиев Стефанов, ДБ - 55.62%
Христина Милчова Семерджиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.65%
Район Красно село
Росина Георгиева Станиславова, ДБ - 50.34%
Христо Панчев Апостолов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.33%
Район Слатина
Георги Пламенов Илиев, ДБ - 51.62%
Наталия Илиева Стоянова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 40.13%
Район Връбница
Младен Василев Младенов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 48.42%
Владимир Минчев Петров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 42.78%
Район Триадица
Димитър Петров Божилов, ДБ - 54.10%
Николай Стоянов Терзиев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 35.41%
Район Изгрев
Делян Младенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 51.32%
Цветомир Велчев Жеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.76%
Район Студентски
Петко Горанов Горанов, ДБ - 50.77%
Димитър Константинов Дилчев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 40.24%
Район Средец
Трайчо Димитров Трайков, ДБ - 54.21%
Любомир Иванов Ковачев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 34.57%