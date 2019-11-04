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Кои ще бъдат новите кметове в София?

Вижте кои спечелиха балотажите в столицата
4 ное 2019 07:03, Александър Попов
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Кои ще бъдат новите кметове в София?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Район Искър

Ивайло Елков Цеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 46.13%
Борис Цветков Цветков, БСП за България - 45.56%

Район Подуяне

Ева Михайлова Митова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 53.07%
Веселин Вячеславов Жечев, БСП за България - 37.82%

Район Лозенец

Константин Павлов, ДБ - 56.85%
Любомир Любомиров Дреков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 34.60%

Район Нови Искър

Даниела Руменова Райчева, ГЕРБ (СДС) - 55.97%
Владислав Владимиров Владимиров, ДБГ - 39.60%

Район Витоша

Теодор Богомилов Петков, ГЕРБ (СДС) - 50.47%
Христо Вълчанов Вълчанов, ДБ - 40.84%

Район Младост

Стефан Кирилов Стефанов, независим - 55.55%
Мария Йорданова Илиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 38.67%

Район Люлин

Милко Антонов Младенов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 49.51%
Мая Кирилова Александрова, БСП за България - 42.73%

Район Сердика

Тодор Славов Кръстев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 53.24%
Янко Иванов Янков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 36.60%

Район Оборище

Николай Борисов Александров, ДБ - 50.92%
Петър Константинов Митев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.17%

Район Възраждане

Савина Йорданова Савова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 46.81%
Васил Василев Кънев, ДБ - 43.60%

Район Красна поляна

Иван Вълчев Чакъров, Местна коалиция ГЕРБ (СДС)    - 47.47%
Георги Миланов Миланов, независим - 44.23%

Район Надежда

Димитър Александров Димов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 51.63%
Стоян Емилов Цветков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 39.09%

Район Илинден

Иван Йорданов Божилов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 50.22%
Георги Александров Томов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 41.36%

Район Панчарево

Николай Петров Гюров, независим - 62.57%
Димитър Емилов Сичанов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 33.18%

Район Овча купел

Ангел Георгиев Стефанов, ДБ - 55.62%
Христина Милчова Семерджиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 36.65%

Район Красно село

Росина Георгиева Станиславова, ДБ - 50.34%
Христо Панчев Апостолов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.33%

Район Слатина

Георги Пламенов Илиев, ДБ - 51.62%
Наталия Илиева Стоянова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 40.13%

Район Връбница

Младен Василев Младенов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 48.42%
Владимир Минчев Петров, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ    - 42.78%

Район Триадица

Димитър Петров Божилов, ДБ - 54.10%
Николай Стоянов Терзиев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 35.41%

Район Изгрев

Делян Младенов Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 51.32%
Цветомир Велчев Жеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.76%

Район Студентски

Петко Горанов Горанов, ДБ - 50.77%
Димитър Константинов Дилчев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 40.24%

Район Средец

Трайчо Димитров Трайков, ДБ - 54.21%
Любомир Иванов Ковачев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 34.57%

По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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вододав преди 6 месеца
До wffff

С такъв коментар, мога само да кажа - може да си грозен, ама за сметка на това си прост хахахах

И сега класиката - Сорос, илюминати, рептили, Русия е приятел на България (или на когото и да е), Друго си беше едно време и да завърпим с класиката - съсипаха я тая държава.

П.П. Да не забравиш и демокрацията да ти е отнела много!

П.П.2. Да гласуваш и за Слави (или за когото ти кажат, разбира се)
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На Гражданите от преди 6 месеца
район Изгрев им писна от презастрояване и се радвам че махнахме герберомафията
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wild horse преди 6 месеца
Най-богатите и престижни райони изтласкаха тиквите, с изключение на Витоша,в останалите знаем кое население преобладава
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абяснение преди 6 месеца
За Красна поляна не се учудвам.Там ромите са с предимство.Отидох в банката на цкб да тегля пари,а служителката извика роми,които бяхо отзад,да ги обслужи.Фамилията и беше с буквата с ,но трябваше да я запиша и да се оплача.И други се оплакват.В Т маркет всичкото касиер е ром и се държи нагло.Качват се на тумби в 10-ката,но никога не ги проверяват за билети.
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Анонимен преди 6 месеца
До Анонимен 13

В "Изгрев" всичко е предварително нагласено. И е "съшито с бели конци", при това много нагло, като че ли годината не е 2019, а 1949.
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Възмутително преди 6 месеца
Шофьор се представя като "съдебен експерт" само защото известно време е бил съдебен заседател.
Как би могъл този шофьор да спечели изборите в район, в който процентът на интелигентните е твърде висок?
Това ако не са предварително нагласени неща, здраве му кажи! И как да не кажеш, че абревиатурата "СДС" не е била използвана като патерица?!
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От ума си теглят преди 6 месеца
При гласуването миналата седмица, колко процента правеше общият сбор на гласовете, дадени за ДБ и за ГЕРБ(СДС) в "Изгрев"?
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Анонимен преди 6 месеца
Всъщност, град с размерите на Пловдив НЯМА ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ОТ ГЕРП в столицата, и това е новината и надеждата за всички!
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Българин преди 6 месеца
Браво и на Трайчо Трайков!
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ДИМИТРИНКА ЯНЕВА преди 6 месеца
БРАВО НА Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
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Анонимен преди 6 месеца
ГЕРБ печели в ромските махали и в районите с по-безпросветно население, както и в мутренската община Витоша. В Изгрев имаме пробив на БСП. Останалото е на ДБ. Има надежда за София.
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Трудна промяна преди 6 месеца
Слава Богу, в няколко района на София успяхме да се отървем от ГЕРБ!!!
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Таню преди 6 месеца
В "спалните" е концентриран магическият сбор, който можеше да донесе победата на Манолова (новостоличани), но не - тя предпочете да тръби от пъпа на София (никаква отчетност, кой и го позволи като локация). На всичкото отгоре - с чалга концерти насрещу НДК!!!
ДБ успяват да счупят черупката (донякъде) на самоналоженото си елитарство и права партийна линия, което е крачка в правилната посока. Жалко е, че им спретнаха засада и десния вот бе разцепен (Бонев в лицето на новите държавни арт хранилки)
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СПЕЧЕЛИЛИ В ИЗГРЕВ преди 6 месеца
Да, БСП са спечелили в Изгрев, а ГЕРБ са спечелили в номенклатурните райони и в ромските. Ясно е, защо от ГЕРБ увеличат популацията на безпросветните, за да гласуват з атях.
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Таню преди 6 месеца
Ето една статия, която показва нагледна корелация между доходи и електоралните нагласи днес:

https://money.bg/economics/v-koi-rayoni-zhiveyat-horata-s-nay-visoki-dohodi-v-sofiya.html

Както е видно в районите от Център, Юг и и периферен център ДБ взимат решителен превес. В големите "спални" битката е м/у двата клона на политическата ндрангета (в Младост бсп подкрепиха независимия). Едно приятно изключение да посоча - район Слатина, където на първи тур много bbq и левчета се раздадоха (Абисиния)
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true преди 6 месеца
Никой да не си прави илюзии че ДБ са "взели" кметски места, всичко е добре съгласувано с Баце, по нареждане на Европа, на която пък нареждат либерастодемократите на сащ. Абсолютно са се споразумели да си поделят някой райони, хем герб да не дразнят хората,че всичко е тяхно, хем да сложат послушни кметове, я да каже ДБ с какви пари са действали, а?????Кой е налял наши парички в тяхното джобче???Колко сте прозрачни, чак е ясно и на децата от детската градина.
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?????? преди 6 месеца
какво ДБ е сменило герб бе, хвани единия, удари другия - мижитурки, нагаждачи, подмазвачи, доносници,вредни ***, ако не се избавим скоро от тях лошо ни се пише.
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wffff преди 6 месеца
е да, ДБ е поколението на новите облъчени, партията майка облъчваше при соца, сега либерастите са облъчили младите от ДБ, те са рожба на "демокрацията", ако някой е видял демокрация де. Едни облъчени смениха други, все същия резултат.
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Анонимен преди 6 месеца
Витошките квартали явно си обичат завряни зетьове от Драгалевци. Как ще гласуваш за човек, който нищо не е постигнал сам!
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axa преди 6 месеца
да тъ светна че идване на дб е още по-голямо затриване на държавата, тия са глобалисти, няма род и държава, всичко са интереси и джендърство с много трева ама откъде *** да ги разбират тия работи, продължават с рязане на клона на който седят и което се разбра от тези избори е че спасение за тях няма и шъ са курбан за тия глобалисти или на мутрите.RIP.
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