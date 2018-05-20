Гримьорка, която може да се превърне във всеки

Промис Таманг не е обикновен гримьор. Тя по-скоро може да се определи като човешки хамелеон, тъй като е царица на трансформациите.

Допреди 7 години гримирането за нея е било обикновено хоби, днес обаче тя лесно може да се превърне в знаменитост или дори в анимационен герой.

Невероятният ѝ талант бързо добива широка популярност, като каналът ѝ в YouTube има повече от 5 милиона абонати.

Тя дори се преобразява в домашния си любимец.

Впечатляващите трансформации на Промис Таманг може да разгледате в галерията на Tialoto.bg