Гримьорка, която може да се превърне във всеки

|
Снимка: promisetamang/Instagram
Промис Таманг не е обикновен гримьор. Тя по-скоро може да се определи като човешки хамелеон, тъй като е царица на трансформациите.
Допреди 7 години гримирането за нея е било обикновено хоби, днес обаче тя лесно може да се превърне в знаменитост или дори в анимационен герой.
Невероятният ѝ талант бързо добива широка популярност, като каналът ѝ в YouTube има повече от 5 милиона абонати.
Тя дори се преобразява в домашния си любимец.
Впечатляващите трансформации на Промис Таманг може да разгледате в галерията на Tialoto.bg