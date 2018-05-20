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Гримьорка, която може да се превърне във всеки

Включително и в домашния си любимец
Обновена: 20 май 2018 18:44 | 20 май 2018 18:44, Анна Дантева
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Гримьорка, която може да се превърне във всеки
Снимка: promisetamang/Instagram

Промис Таманг не е обикновен гримьор. Тя по-скоро може да се определи като човешки хамелеон, тъй като е царица на трансформациите. 

Допреди 7 години гримирането за нея е било обикновено хоби, днес обаче тя лесно може да се превърне в знаменитост или дори в анимационен герой. 

Невероятният ѝ талант бързо добива широка популярност, като каналът ѝ в YouTube има повече от 5 милиона абонати. 

Тя дори се преобразява в домашния си любимец. 

Впечатляващите трансформации на Промис Таманг може да разгледате в галерията на Tialoto.bg

По публикацията работи: Анна Дантева

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