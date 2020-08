Руски космонавт публикува видео, уловило НЛО?

Руският космонавт Иван Вагнер, който сега се намира на Международната космическа станция (МКС), е открил пет неидентифицирани летящи обекта по време на преглеждане на видеозаписи, предава TACC, цитирана от "Фокус".

"В рамките на 9-12 секунди се появяват пет обекта, които летят в паралелен курс и на едно и също разстояние един от друг. Какво мислите, че може да бъде - метеори, спътници или ...?" – пише Вагнер на своята страница в „Туитър“ в сряда, публикувайки полученото видео.

Той добави, че информацията е предадена на ръководството на „Роскосмос“. Също така данните от наблюденията бяха изпратени до Института за космически изследвания на Руската академия на науките.

Космонавтът е наблюдавал Южното сияние над Антарктида. "Кадрите са заснемани веднъж в секунда и след това се събират във видео с 25 кадъра в секунда. Тоест, действителното време за наблюдение на обектите е 52 секунди", каза той.

В края на април Пентагонът пусна видео кадри от ВМС на САЩ, които показват „въздушни събития“, които бяха описани като неидентифицирани. Това са кадри, заснети от екипажите на американските бойни самолети през ноември 2004 г. и януари 2015 г. Както се посочва в съобщението, видеоклиповете попаднаха в Интернет през 2007 и 2017 г., но тогава Министерството на отбраната не е дало разрешение за публикуването им, въпреки че впоследствие автентичността на записите на ВМС на САЩ беше потвърдена.

През август тази година Министерството на отбраната на САЩ реши да създаде работна група, която да разследва появата на неидентифицирани летящи обекти.



Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU