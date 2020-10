Вещици шеговито се поздравяват за успеха след заразяването на Тръмп с COVID-19

Някак иронично бе, че президентът на САЩ Доналд Тръмп, който толкова много подценяваше коронавируса, все пак се разболя от COVID-19.

Но според някои, денят, в който лидерът обяви, че е дал положителен тест, не е случаен. Когато Тръмп пусна поста си в Twitter късно вечерта, на небето свети пълна луна. Пълнолунието накара много хора, които са се обърнали към вещерството по време на управлението му, да се зачудят - дали все пак магиите не пожънаха успех?

Wait... Trump got COVID on a full moon? Them witches actually fucking did it 😲 pic.twitter.com/m3IULg3IAx — Yami (@Yami_Sukehiro2) October 2, 2020

Разбира се, вината за заразяването на Тръмп носи Белия дом, който организира събитие с много хора, без маски или социална дистанция, на което вирусът се е разпространил страшно бързо. Но президентът обяви своя позитивен резултат на 1 октомври, когато е пълнолунието преди есенното равноденствие.

То е от особено значение за вещиците заради смяната на сезоните и със сигурност много от тях са се събрали, за да направят поредния ритуал срещу Тръмп. Но... вещици се опитват да атакуват лидера на САЩ с магия от самото начало на президентството му.

trump getting Covid on the first of October during a full moon??? the witch girls are not SLICKKKK — tyrese 🥖 (@tyreseee_) October 2, 2020

Основната причина вещиците да вярват, че са успели, е времето, в което се е случило. Памела Гросман, водеща на подкаста The Witch Wave и автор на _Wading the Witch: Reflections on Women, Magic and Powe_r, каза, че самата Луна играе роля в символиката, която кара 1 октомври да е специален за една вещица.

По думите й много от ритуалите, които вещиците са правили преди това, са изгубили силата си по време на новолунието, което символизира започване на нова глава или ново начало. Гросман твърди, че пълнолунието е по-скоро за освобождаване на енергии и сили, които са нараствали по време на нарастването на луната, след като са достигнали пълния си потенциал.

"Имаме две пълнолуния през октомври - на първия и последния ден от месеца, което е рядкост", казва тя. "На последният ден е ​​Хелоуин, празникът, който ние от езическата общност наричаме Самхейн."

За Гросман всеки месец е вещерски, но октомври обикновено се откроява заради Хелоуин. "Мисля, че символиката, започвайки с пълнолуние и завършвайки с пълнолуние, ни кара да чувствачме месеца изключително мощен", споделя тя пред VICE.

Би било глупаво да се предположи, че вещиците и езичниците са започнали да използват своите сили върху Доналд Тръмп едва на 1 октомври. Бързо търсене във Facebook показва, че първият опит за омагьосване на Тръмп е най-рано през 2017 година. Но от 1 октомври потребителите на subreddit и Twitter шеговито започнаха да се поздравяват за успеха, а невещиците да благодарят на вещиците за усилията.

Но дори самата Гросман твърди, че Тръмп по-скоро се е заразил с COVID-19 заради пренебрежението си към пандемията и мерките за безопасност, а не защото колежките й са пожънали успех. Иронично е обаче, че диагнозата му е била обявена на такава вещерска дата, което прави всички шеги и миймове още по-забавни. Гросман бе категорична, че тя не подкрепя вещиците, които чрез заклинания се опитват да вредят на друг човек.

oh no not trump testing positive for COVID hours after every witch just completed their full moon ritual — ♎︎ (@Dravenn_) October 2, 2020

"Ако можех да насоча едно мощно заклинание към човек като Доналд Тръмп, който е източник на толкова много разрушения, дискриминация и раздори, то би било да му дам способността да знае кой е наистина и какво е сторил", казва тя. "Вярвам, че е направил света значително по-болезнено място заради действията си. Надявам се, че той ще осъзнае това и ще трябва да живее с тази мисъл."