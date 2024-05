МВнР на Украйна с нова говорителка, създадена с Изкуствен интелект

”крайна представи генерирана от изкуствен интелект /»»/ говорителка на име ¬иктори€, ко€то ще прави официални из€влени€ от името на външното ѝ министерство.

¬ластите за€виха, че "за първи път в истори€та" ще използват цифрова говорителка.

¬иктори€ Ўи беше облечена в тъмен костюм в презентаци€, публикувана в социалните мрежи. ‘игурата жестикулира с ръце и движи главата си, докато говори.

ѕресслужбата на външното министерство за€ви пред ј‘ѕ, че из€влени€та, дадени от Ўи, н€ма да бъдат генерирани от изкуствен интелект, а "написани и проверени от истински хора".

"—амо визуалната част е тази, ко€то »» ни помага да генерираме", се казва в из€влението.

”краински€т министър на външните работи ƒмитро улеба об€сни, че новата говорителка е "технологичен скок, какъвто все още не е направила нито една дипломатическа служба в света".

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku