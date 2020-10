В гардероба на Мелания Тръмп: Кои са най-скъпите й тоалети?

Да си Първа дама на една от най-силните държави в света не е никак лесна задача. Погледите винаги са насочени към теб, всяка твоя стъпка се оценява и всяка дума се разчита по хиляди различни начини. Както се казва, короната е тежка.

С тази тежест се сблъска и Мелания Тръмп, когато съпругът ѝ Доналд стана президент на Съединените американски щати. Двамата се превърнаха едновременно в едни от най-обичаните и най-мразените личности в страната. И докато политическите анализатори слушат внимателно Доналд, то модните критици са вперили поглед в Мелания.

Според някои, Първата дама използва тоалетите си, за да изпрати скрити и не толкова скрити послания към публиката. Омароса Маниголт Нюман пише в своята книга „Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House“, че Мелания използва стила си, за да накаже съпруга си.

Други обаче просто се наслаждават на прекрасните дрехи, които г-жа Тръмп носи. Майкъл Корс описва стила ѝ като „изключително блестящ“. Тоалетите на Първите дами не се купуват с парите на данъкоплатците, а много често дизайнерите им ги предлагат безплатно. Някои дрехи обаче стигат и до пазара, но само определени хора могат да се сдобият с тях, тъй като цените им не са никак ниски.





Ето някои от най-скъпите тоалети, които Мелания Тръмп е носила:





Токчета на Manolo Blahnik - 625 долара

Започваме с нещо по-скромно. Това е най-евтиното, което може да намерите в гардероба на Мелания. Макар да са само обувки, тези токчета привлякоха вниманието на феновете и г-жа Тръмп веднага беше разкритикувана за избора си. Причината беше, че тя се появи с обувките, когато заедно със съпруга ѝ тръгнаха към област в Тексас, която беше силно засегната от урагана „Харви“.

Феновете веднага посочиха, че Мелания е можела да обуе нещо по-подходящо, като например маратонки, с които да стъпва смело сред разрушенията и калта. Малко по-късно, когато семейството вече кацна в Тексас, г-жа Тръмп се беше преобула.

Още за най-скъпите тоалети на Мелания Тръмп четете в Tialoto.bg





Източник: Tialoto.bg