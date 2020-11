Мистериозна находка: Метален стълб се издига в пустинята в Юта

Докато броят овце със своя хеликоптер, няколко държавни служители забелязват нещо странно сред скалите на Юта - висок метален блок стърчи в нищото.

Мистериозният монолит е с височина около 3 метра и е забит в скалите. Не е ясно от какъв метал е направен, но блясъкът му е в остър контраст с червените скали, които го заобикалят. Магистралният патрул на Юта сподели изображения както на овцете, така и на странната структура.

Пилотът на хеликоптера, Брет Хъчингс сподели пред местния новинарски канал KSLTV: "Това е най-странното нещо, което съм срещал в Юта през всичките си години и множество полети." Той е от отдела за обществена безопасност, който помага на биолозите в щата.

"Един от биолозите го забеляза първи и просто прелетяхме директно над върха му", разказва Хъчингс. "Той извика: "Уау, уау, уау, обърни, обърни!" А аз го попитах "Какво?" И той каза "Това нещо - трябва да отидем да го разгледаме!"

Според Хъчингс обектът e изкуствено създаден от човек и изглежда е бил здраво забит в земята. Със сигурност не е паднал от небето.

"Предполагам, че това е инсталация на някой модерен артист или нещо подобно. А, знаете ли, може и да е от някой, който е голям почитател на "2001: Космическата одисея", казва Хъчингс.

Наистина - монолитът и обстановката край него наистина навяват спомени за великата лента на Стенли Кубрик от 1968 г., в която група маймуни откриват гигантска плоча. Властите обаче отбелязват, че ако металният стълб е поставен от човек, то това е направено незаконно, тъй като никой не е поискал разрешение.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS