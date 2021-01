Чорапогащник, цепки... Кои правила в модата не важат за кралските особи?

През годините е имало безброй заглавия, в които се твърди, че членовете на британското кралско семейство нарушават така наречените правила за стил и красота.

Модната журналистка Елизабет Холмс обаче посочва, че повечето „модни протоколи“ всъщност са мит, измислен от таблоидите и списанията. Според нея, от дамите и господата от кралското семейство се очаква да бъдат стилни, но в същото време изискани, разумни и пестеливи. Допълва, че линията между правилното и грешното облекло е много тънка.

Холмс пише в книгата си „HRH: So Many Thoughts on Royal Style“, че макар да има няколко писани правила за стил в кралското семейство, повечето от познатите на обществото такива правила са митове. Авторката казва, че те са част от по-широко културно настояване за усъвършенствана скромност и очакване кралските особи да бъдат винаги стилни и представителни.

Ето обаче кои модни правила всъщност са митове

Чорапогащникът не е задължителен

Когато Меган Маркъл направи първата си публична изява след сватбата си с принц Хари, тя веднага попадна на първите страници с избора си на безцветен чорапогащник, който носеше под розовата си рокля на Goat. Тогава всички сметнаха, че тя бързо е влязла в кралското семейство и спазва традиция, която кралицата Елизабет II е прокарала. Кейт Мидълтън, от друга страна, рядко се появява на публични събития без да носи чорапогащник.

Според Холмс, няма писано правило за това дамите да носят чорапогащник. По-скоро това се прави в знак на уважение към кралицата, нейния стил на обличане и тона, който тя задава. „Меган не носеше много чорапогащници преди, но когато беше на публично събитие с кралицата, тя промени това. Кейт набляга на тези неща много повече, отколкото го правеше Меган“, казва авторката пред Insider.





Цепките не нарушават протокола

Меган Маркъл накара всички да говорят за нея, когато се появи на остров Фрейзър в Куйнсланд по време на кралското турне през 2018 година. Тогава тя заложи на раирана рокля, която включваше цепка до бедрото от лявата страна. Някои потребители в социалните мрежи веднага разкритикуваха съпругата на принц Хари, наричайки модния ѝ избор „изключително неподходящ“.

Елизабет Холмс пише в книгата си, че роклята от Reformation е попаднала в центъра на вниманието заради грешни причини. Според нея, дълбоката цепка не нарушава кралския протокол, тъй като няма официално правило, което да забранява прорезите до бедрата.

Източник: Tialoto.bg