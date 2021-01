Вино - защо е полезно по една чаша на ден зимата?

След ракията, виното е любима напитка на много българи през зимата. Независимо от вида му, то е предпочитано от доста жени за веселите вечери с приятелки. По време на пандемията, макар и те да са се пренесли в интернет, наздравиците не спират. Все пак е доста разпускащо да завършиш тежкия ден с чаша вино в ръка. А още по-добре, ако има с кого да го споделиш!

Бяло или червено?

Сигурно си мислите, че както всеки друг алкохол, виното вреди на черния дроб и организма. И сте прави, но според някои проучвания, стига да се пие умерено, то е много полезно. Макар много учени да дават за пример предимно червеното, по данни на Journal of Agricultural and Food Chemistry, бялото не бива да се подценява, защото и то крие много ценни вещества.

Още в древен Египет са използвали червеното вино за лекарство. Според учените, антиоксидантите, открити в някои вина, предотвратяват натрупването на холестерол във вените, с което предпазват сърцето от заболявания. Затова една чаша вино на ден е напълно препоръчителна за здравето.

Кои са най-големите ползи от умерената консумация на вино всеки ден?

1. Ще ви осигури по-дълъг живот

Само една чаша на ден е достатъчна, за да имате по-дълъг живот. Неслучайно много столетници споделят, че като част от сутрешния си режим приемат по една малка на гладно всяка сутрин.

Редовните пиячи на вино имат 34% по-ниска смъртност в сравнение с техните връстници, които наблягат на бира или друг вид алкохол.

Изследователи от Медицинско училище Харвард установяват, че червеното вино съдържа веществото ресвератрол, което е известно със своите антистареещи свойства. Това съединение идва от гроздето, но може да бъде открито още в боровинките и някои ядки. Важно е да уточним, че само при умерена консумация кожата ви ще изглежда по-добре.

2. Предпазва от вредните слънчеви лъчи

Едно испанско проучване, резултатите от което са публикувани в The Journal of Agricultural Food and Chemistry установява, че антиоксидантите във виното могат да предпазят кожата от слънчево изгаряне. Когато тя е изложена по-дълго време на вредни UV лъчи без защита, предизвиква определена химическа реакция. Но флавоноидите, открити в гроздето, могат да спрат химичния процес, който убива клетките и води до изгаряне.

Все пак, това предимство на виното не означава, че трябва да ходите пияни на плажа или да приемате една чаша непосредствено преди каране на ски, за да нямате проблеми със слънцето.

Източник: Tialoto.bg