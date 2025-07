Мъск отново захапа Тръмп, закани се да прави партия: Живеем в еднопартийна "Порки Пиг държава"

Милиардерът Илон Мъск за пореден път отправи остра атака срещу мащабното законодателство за данъци и разходи на президента на САЩ Доналд Тръмп, обвинявайки републиканците в предателство на принципите им и заплашвайки да финансира кандидати за първични избори срещу законодателите, които подкрепиха законопроекта.

"Еднопартийна държава – Партията на Порки Пиг", написа Мъск в социалната мрежа Х. Милиардерът осъдии безпрецедентното увеличение на тавана на дълга с 5 трилиона долара, предвидено от законодателството, и се подигра на Конгреса, че го е разрешил.

"Очевидно е с безумните разходи по този законопроект, който увеличава тавана на дълга с рекордните пет трилиона долара, че живеем в еднопартийна държава – ПАРТИЯТА НА ПОРКИ ПИГ!!", написа Мъск и се закани, че е време за нова политическа партия, която наистина да се грижи за хората.

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!

Time for a new political party that actually cares about the people.