Афганистанските "Кардашиян" в света на талибаните

Още като дете Рамиз Кинг имаше непоколебима мисия. В началото на 2000-те в Куинсланд, Австралия, кльощавото 9-годишно дете, родом от Кабул, беше решено да пребори шансовете, подредени срещу него и да превърне зараждащата си мечта в бляскава многоцветна реалност.

Той щеше да стане известен.

"Всъщност нямах значителен талант. Не можех да пея и не ставах и за актьор или нещо подобно на тази възраст, но все още "записвах видеоклипове" с ръчно огледало", разказва Рамиз пред VICE World News.

Тогава той смята, че това са умения, от които се нуждае, за да стане известен: "Преди бях толкова наивен", признава той.

Скоро Рамиз заменя основната си камера за професионална. Вече продуцент и известна риалити звезда с бляскав начин на живот, той е още по-отдаден на мисията си. Но е изправен пред малко вероятен враг: талибаните.

Рамиз получава заплахи от фундаменталистката въоръжена група, която сега управлява Афганистан за участие в телевизионно риалити шоу със сестра си модел-актриса Рохина. Шоуто, озаглавено West Ta East, е вдъхновено от Keeping Up With The Kardashians и е частично заснето и ще се излъчва в Афганистан.

"Те казаха, че бъдещето на нашия продуцентски екип е изложено на риск и ако продължа да правя шоуто, тогава и аз ще бъда изложен на риск", споделя Рамиз. "Талибаните предполагат, че шоуто ще бъде подобно на "Кардашиян" по отношение на секс и голота", казва той.

Също така, напомнящо за шоуто на Парис Хилтън и Никол Ричи The Simple Life, West Ta East ще представя братята и сестрите Кинг, които преминават от живот, пълен с лукс като светски хора в Австралия към работещи сини якички в Афганистан. Шоуто ще документира приключенията на братята и сестрите в селските общности, като същевременно ще изобрази тяхното ежедневие, противоречия, взаимоотношения и предизвикателства.

"Шоуто ще бъде модерно - с домакинство, доминирано от жени, където жените работят усилено и изхранват семейството", обяснява Рамиз.

Той и продуцентският екип на шоуто са получили телефонни обаждания от частни номера в Афганистан от лица, идентифициращи се като талибаните. Откакто екипът на шоуто започна да снима втория си сезон в страната през 2019 г., те получават редица заплахи за популяризиране на "западните ценности" и заради доминиращата главната женска роля в шоуто, която е тази на Рохина..

"Причината, поради която ни заплашват, е, че имам глас. Уверен съм и мога да говоря за всичко пред камерата. И това не им харесва. Те не обичат жените да изразяват себе си", казва Рохина пред VICE World News. "Когато една жена говори с цялото си сърце, хората всъщност биват докоснати и могат да усетят вибрациите на тази мощна женска енергия. Това е, от което талибаните се страхуват. Те не искат да предам послание на следващото поколение момичета, че могат да бъдат уверени в себе си", допълва тя.

Завръщането на талибаните на власт в Афганистан доведе до мащабни репресии срещу медиите, развлеченията и индустриите на сценичните изкуства в страната. Голям брой журналисти, известни личности, музиканти и художници са избягали от страната поради страх от тежки последици. При настоящия режим медийните работници в страната са изправени пред всеобхватна цензура и риск от наказателно насилие.

През ноември Министерството на добродетелта на правителството на талибаните издаде директива, забраняваща на жени актьори да се появяват в телевизионни драми. Насоките изискват жените журналисти да носят хиджаб. Филмите, считани за "противоречащи на ислямските или афганистанските ценности", са забранени.

"За съжаление, това е много лоша политика, която ще се отрази негативно на медийната перспектива на Афганистан", каза президентът и основател на Zan TV Хамид Самар пред VICE World News. "Онези, които остават в страната, не са в безопасност и в резултат се опитват да сменят работата си", допълва той.

Рохина се тревожи, че рестриктивните политики на талибаните в крайна сметка ще задушат творческия талант на страната.

"В момента всичко, което имаме е конфликт или тъга. Имаме много талантливи хора, които искат да създават положително съдържание за Афганистан. Ние сме красива страна. Ние сме красив народ. Ние сме талантливи, но не можем да го покажем в момента заради талибаните", казва Рохина.

Повечето от производствения персонал на West Ta East са напуснали Афганистан. В резултат на заплахите един от последните членове на екипа на шоуто, все още в страната, наскоро избяга в Съединените щати.

Въпреки това шоуто трябва да се излъчи през есента на 2022 г. в музикално стрийминг платформа на афганистанската телевизионна станция TOLO TV. Рамиз се надява, че ще предложи надежда на младите афганистанци, които търсят бягство от суровата реалност на ежедневния живот в сегашния социален климат в Афганистан.

"В известен смисъл е невежество, че ги моля да забравят мъките си за няколко минути с моето шоу, но после чувствам, че е важно младите хора да видят потенциално бъдеще там – ще съм успял, ако някой гледа шоуто и си помисли: "Ако този човек иска да бъде голяма звезда, може би и аз бих могъл да бъда един ден", казва Рамиз.