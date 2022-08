Награди VMAs - кои бяха най-нестандартно облечени?

От всичките музикални събития през годината, наградите на MTV са тези, за които звездите се обличат най-екстравагантно. Те използват различни вдъхновения за своя външен вид, включително и за грима, който почти винаги се превръща в централна тема на разговор. Победителите, разбира се, винаги имат своята 15-минутна слава, но тоалетите и лицата на изпълнителите продължават да привличат внимание дълго след самата вечер.

Миналата година Дженифър Лопес се появи с невероятни къдрици, дълги почти до кръста. Те бяха комбинирани със сексапилен тоалет от пола и къс топ с дълъг ръкав. Лицето на Machine Gun Kelly пък беше покрито с перли, а лилавите нокти на Ариана Гранде все още са сред топ желанията в салоните за красота.

Именно заради всичко това очаквахме тазгодишните награди на MTV да бъдат достоен заместник на миналогодишните. Така и стана. Лизо, Lil Nas X, София Карсън, Тейлър Суифт и много други музикални звезди се появиха на „черния червен“ килим, разпънат в Ню Джърси. В неделната вечер имаше от всичко – мъже с пера, огромни рокли, вдъхновение от монахини и какво ли още не.

По-долу събрахме звездите, които успяха да грабнат нашето внимание както с нестандартна визия, така и със семпъл, но елегантен тоалет.

Ето кои бяха най-красивите дами и господа на VMAs

Лизо

Първа на черния червен килим стъпи Лизо, която вдигна летвата доста високо за своите колеги.

Изпълнителката беше облечена в огромна тъмносиня рокля на Jean Paul Gaultier от колекцията за пролет/лято 2022. Разпънат навсякъде около нея, тоалетът превърна Лизо в красив черен лебед, който със сигурност знаеше колко внимание привлича. Визията беше допълнена от черно матово червило, златна обеца на долната устна и големи златни обеци. Черната коса на Лизо беше оформена назад, а фризьорите ѝ бяха направили така наречения „мокър ефект“.

Тейлър Суифт

Пълната противоположност на Лизо се появи в лицето на Тейлър Суифт. Тя се завърна на сцената на MTV след тригодишно отсъствие и беше номинирана в пет категории, печелейки две награди, включително за видео на годината за 10-минутната версия на All Too Well.

За специалната вечер Суифт избра семпъл, но в същото време елегантен тоалет от Oscar de la Renta, направен от множество скъпоценни камъни. Изпълнителката допълни визията с бижута от Lorraine Schwartz, които бяха поставени както на ушите, така и над очите. Гримът беше завършен от червено матово червило – емблематичен цвят за Тейлър.

Lil Nas X Завръщаме се към екстравагантните тоалети, но този път с мъжката част от звездите. Винаги готов да провокира, Lil Nas X се появи с изключителна комбинация, достойна за червения килим на всяко едно събитие.

Източник: Tialoto.bg