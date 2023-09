Race for the Cure – рок и маратон за борба с рака на гърдата

Най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на женското здраве в България става на 5 години.

За пета подред година Race for the Cure ще се проведе в България. Това е едно изключително и същевременно от най-значимите и очарователни събития в подкрепа на женското здраве в цяла Европа.

Хиляди хора за тези няколко години се регистрираха да тичат в името на по-добра профилактика. Всички средства от билети се предоставят за безплатна профилактика през лекари в цялата страна.

Можете да се регистрирате от тук: https://www.raceforthecure.eu/en/Races/Race/Id/3

Най-висшата цел с Race for the Cure е да се насърчи ранното откриване на това заболяване и да осигурим възможно повече безплатни профилактични прегледи за рак на гърда в страната. Всяка една регистрация е една крачка напред към постигането на тази благородна цел. Race for the Cure е за всички нас. За майки, дъщери, сестри, приятели, колеги, познати и дори непознати, съобщават организаторите.

Race for the Cure отново ще се състои в столичния Южен парк, статуята с гълъбите, датата е 1 октомври с начален час 10:00 часа.

Стартовете са в 12:00 ч. за бягащите и 12:10 за пешеходната дистанция.

На 29 септември пък ще се състои Race for the Cure: Rock с участието на Odd Crew, Jeremy?, OVERHOOK, Them Voices и People of Maha. Мястото е Арена София, Колодрум, Борисова градина, а началото е от 18:00 часа.