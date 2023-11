Модерните милиардери: Маниаци, мислещи се за Богове

Дори паденията им са грандиозни. Като съвременен Икар, летящ твърде близо до слънцето, опозореният крипто-бог Сам Банкман-Фрайд се разби и изгоря този месец, преработвайки богатата биография на Майкъл Луис в историята на суперзлодей. Дори потенциалната му присъда от до 115 години затвор изглежда по-подходяща за един комикс герой – Жокера, който е откаран с количка в Arkham Asylum, отколкото за изперкал, измамен търговец на валута.

Но това е начинът, по който се движи това поколение технологични милиардери. Илон Мъск, когото срещаме в биографията на Уолтър Айзъксън, публикува селфита на себе си като комичния герой на Marvel Доктор Стрейндж – "Върховният магьосник", който защитава Земята от магически заплахи. Мъск е толкова очарован от фигури като Железния човек, че заведе на обиколка във фабриката на SpaceX актьора, който го играе, Робърт Дауни-Джуниър, и режисьора на филма, Джон Фавро. Сякаш вярвайки, че наистина е придобил уменията на тези герои в бойните изкуства, през юни Мъск предизвика колегата си Марк Зукърбърг на "среща в клетка", след като Зук пусна приложение, за да се състезава с лутащия се Twitter. Мъск и Зук си размениха подигравки в стил супергерои или може би професионални борци. "Аз съм за мач в клетка, ако той е", написа Мъск в Туитър. "Изпратете ми местоположение", отговори Зук от Threads на Instagram.

Милиардерите или техните еквиваленти съществуват от много време, но има нещо различно в днешните технологични титани, както се вижда от множеството скорошни книги. Четейки за техните бункери за спасяване от апокалипсиса, вампирските стратегии за дълголетие, необикновени изявления в социалните медии, частни космически програми и амбиции за изграждане на виртуален свят, е трудно да си спомним, че не са актьори в риалити сериал или герои от нов филм за Отмъстителите.

За разлика от тях, колкото и алчни да са, титаните от минали позлатени епохи все още се виждаха като човешки членове на гражданското общество. Съвременните милиардери изглежда разбират гражданското общество и цивилните лица като пречки за техния напредък, необходими жертви на външните ефекти от растежа на техните компании, тъжни артефакти на цивилизацията, която ще изоставят в своята неумолима колонизация на следващото измерение. За разлика от своите предци, те не се надяват да построят най-голямата къща в града, а най-голямото подземно леговище в Нова Зеландия, колония на Луната или Марс или сървър за виртуална реалност в облака.

Въпреки че плановете на Питър Тийл за бягството от 193 хектара за "страшния съд", заедно със спа център, театър, салон за медитация и библиотека, в крайна сметка бяха отхвърлени по екологични причини, той все още иска да изгради стартираща общност, която да се носи в океана, където така наречените жители на морето могат да живеят извън правителствените регулации, както и всякакви бедствия, които могат да ни сполетят обратно на континентите.

За да избяга от "краткосрочни" проблеми като бедността и замърсяването, Джеф Безос си представя изграждането на милиони космически колонии, в които да живеят трилиони хора на Луната, астероидите и в други части на Слънчевата система, където жителите ще събират ресурсите на космоса за себе си и тези останали на Земята. Илън Мъск е убеден, че ще построи милионен град на Марс до 2050 г. на цена до 10 милиарда долара на човек. Импресариото на ChatGPT Сам Алтман, чийто борд на директорите го уволни като главен изпълнителен директор, преди да направи драматично завръщане тази седмица, иска да качи съзнанието си в облака (ако изкуственият интелект, който той помогна да изгради и сега се страхува, му позволи).

Колкото и да е странно, докато схемите им със сигурност са по-странни, на индивидуална основа днешните технологични милиардери не са по-богати от своите колеги от началото на 20-ти век. Коригирано спрямо инфлацията, състоянието на Джон Рокфелер от 336 милиарда долара и 309 милиарда на Андрю Карнеги надвишава 231 милиарда долара на Мъск, 165 милиарда долара на Безос и 114 милиарда долара на Гейтс.

Но, както е описано от Питър Турчин в "Последните времена", неговата книга за излишъка на елита и какво предвещава, днес има много повече сантимилионери и милиардери, отколкото в позлатената ера, и те колективно са натрупали много по-голям дял от световното богатство . През 1983 г. в САЩ е имало 66 000 домакинства на стойност поне 10 милиона долара. До 2019 г. този брой се е увеличил по отношение на инфлацията до 693 000. В индустриалната епоха скоростта на общото натрупване на богатство на елита беше ограничена от ограниченията на материалния свят. Те можеха да построят толкова много железопътни линии, стоманодобивни заводи и нефтени кладенци наведнъж. Виртуални стоки като харесвания, гледания, криптовалута и деривати могат да бъдат копирани експоненциално.

Доказателствата, които виждаме за техните операции в реалния свят, са предимно под формата на външна вреда. Дигиталните бизнеси зависят от робството в Африка, изхвърлят токсични отпадъци в Китай, улесняват подкопаването на демокрацията по целия свят и разпространяват дестабилизираща дезинформация с цел печалба – всичко това от социопатичното премахване, предоставено от дистанционното управление.

Наистина има власт в начина, по който новата милиардерска класа пренебрегва хора и места, за които е трудно да се намери исторически прецедент. Зукърбърг трябваше да се върне чак до Август Цезар за модел за подражание, а възхищението му от императора граничи с мания. Той моделира прическата си на Август; жена му се пошегува, че трима души са отишли ​​на меден месец в Рим: Марк, Август и тя. Той кръсти втората си дъщеря Август и завършва срещите във Facebook, като провъзгласява "Доминация!"

Въпреки че трябва да сме благодарни, че е избрал да подражава на Август вместо, да речем, на Калигула, той все пак се стреми към абсолютната власт – и прическа – на римски диктатор. Зукърбърг каза на New Yorker, че "чрез наистина суров подход той установява двеста години световен мир", като най-накрая призна, че "това не дойде безплатно и той трябваше да направи определени неща". Това е този вид мислене отгоре надолу, което накара Зукърбърг не само да създаде независим надзорен съвет във Facebook, наречен "Върховен съд", но и да предположи, че един ден той ще разшири обхвата си, за да включва компании от цялата индустрия.

Най-малкото антидемократичните мерки на Зукърбърг се изразяват като укази на добронамерен диктатор. Мъск не упражнява такава сдържаност. В отговор на обвинението, че правителството на САЩ е организирало преврат срещу Ево Моралес в Боливия, за да може Тесла да осигури литий там, Мъск написа в Twitter: "Ще свалям от власт когото си поискаме!"

Мъск има смелостта да пише по този начин, защото Twitter/X е негова собствена платформа. Той го купи. Същото е и с Тесла. И това може да е ключовата отличителна черта на този странен момент. В последната златна ера всеки титан притежаваше и контролираше почти една голяма индустрия. Рокфелер може и да е имал монопола в петрола, но Карнеги доминираше в стоманодобивния сектор, Вандербилт имаше корабоплаването и железниците, а JP Morgan беше банкерът.

Мъск притежава не само X и Tesla, но и SpaceX, StarLink, Boring Company, Solar City, NeuraLink, xAI и някой ден, надява се той, друга финансова компания като PayPal (която той съоснова с Thiel, но след това продаде на eBay). По същия начин Безос не контролира само Amazon – най-големият търговец на дребно в света, ако това дори отдава дължимото на монолита – но Washington Post, IMDb, MGM, Twitch, Zoox, Kiva, Whole Foods, Ring, Ivona, One Medical, Blue Origin и, разбира се, Amazon Web Services, които притежават поне една трета от пазара за облачни изчисления. Включени в акциите и активите на Гейтс на стойност 20 милиарда долара на Microsoft са Microsoft Azure (неговите 23% от облака), LinkedIn, Skype и GitHub. Освен това той притежава 109 000 хектара (270 000 акра) земеделска земя в САЩ.

Това е безпрецедентно широка или това, което може да се нарече "хоризонтална" власт. Успехът в толкова широк спектър е това, което даде на днешните технологични милиардери фалшива увереност в степента на собствения им опит. Гейтс, който редовно раздаваше съвети относно ваксините и общественото здраве в телевизионни интервюта, в крайна сметка издаде доклад, в който оцени отговора на пандемията във всяка страна, сякаш беше училищен учител, който знае по-добре от министерството на здравеопазването на всяка нация (никой не получи шестица) .

През 19-ти и 20-ти век индустриалците разбират, че даването на пари на съществуващи институции означава, че те могат да бъдат разпределени навсякъде, където е необходимо, и затова даряват на болници, библиотеки и университети. JP Morgan всъщност спаси федералното правителство на САЩ в два отделни случая. Днешните милиардери филантропи, които често изповядват философията на "ефективния алтруизъм", даряват на собствените си организации, често под формата на собствени акции, и вземат свои собствени решения за това как се изразходват парите, защото в крайна сметка те са експерти във всичко . Вместо да дарява на университет, Thiel's Fellowship плаща 100 000 долара "на млади хора, които искат да изграждат нови неща, вместо да седят в класната стая". Междувременно състезания като X Prize на Musk и Singularity University се фокусират върху "експоненциалната технология нологии", които решават "глобални големи предизвикателства". Такива лунни снимки възнаграждават смелото мислене, което „цели да направи нещо 10 пъти по-добро“.

Техните думи и действия подсказват подход към живота, технологиите и бизнеса, който наричам "Мисловната нагласа" – вяра, че с достатъчно пари човек може да избегне вредите, причинени от печеленето на пари по този начин. Вярва се, че с достатъчно гениалност и технология, те могат да се издигнат над нивото на обикновените смъртни и да съществуват на съвсем различно ниво или на съвсем друга планета.

Чрез комбиниране на изкривена интерпретация на Ницше с доста точна интерпретация на Айн Ранд, те стигат до убеждението, че докато "Бог е мъртъв", übermensch на бъдещето може да използва чистия разум, за да се издигне над традиционните религиозни ценности и да преработи свят "в негов собствен интерес". Езикът на Ницше, особено извън контекста, дава на технологичните übermensch wannabes оправдание за приемането на свръхчовешка власт. В книгата си "От нула до едно" Тийл директно цитира Ницше, за да аргументира върховенството на индивида: "лудостта е рядкост при индивидите, но в групи, партии, нации и епохи тя е правило". По думите на Тийл: "Вече не вярвам, че свободата и демокрацията са съвместими." Този изкривен образ на übermensch като богоподобен творец, който се стреми уверено към своята ясна визия за това как трябва да бъдат нещата, продължава да съществува като съществен компонент на The Mindset. Не получавате борсови диаграми на хокейни стикове без такова обобщено мислене за господство.

Всяка нова бизнес идея, казва Тийл, трябва да бъде с порядък по-добра от това, което вече е налице. Не се сравнявайте с всички останали; вместо това действат едно ниво над конкуриращите се маси. За Тийл това изисква да бъдеш това, което той нарича "категоричен оптимист". Повечето предприемачи са твърде ориентирани към процесите, като вземат поетапни решения въз основа на реакцията на пазара. Вместо това те трябва да бъдат като Стив Джобс или Илон Мъск, настоявайки с уникалната си визия, независимо от всичко. Категоричният оптимист не взема предвид обратната връзка, а оре напред с новия си дизайн за един по-добър свят. Случва се ex nihilo – буквално "от нула до едно". Подобно на суперзлодей, конструиращ всевиждащо око, Тиел изгражда гигантска система за анализ на данни, Palantir, чрез която може да наблюдава и предвижда заплахи, преди дори да се проявят – всичко това, докато се подготвя за Армагедон, за всеки случай.

Следвайки съветите на своя ранен инвеститор и ментор Тийл, Зукърбърг също се стреми да се издигне далеч над конкуренцията. Facebook беше един от първите и най-успешни агрегатори в интернет, преуспявайки от социалната конкуренция на потребителите и печелейки, независимо чия профилна страница за изрязване на бисквитки събра най-много харесвания. Всички ни отведе от web 1.0 до web 2.0. С нарастването на конкуренцията между социалните мрежи на web 2.0, Зукърбърг отново премина към "мета", за да претендира за суверенитет върху някаква недобре дефинирана комбинация от виртуална реалност, криптовалута и изкуствен интелект, който той би нарекъл "web 3".

Това не е капитализъм, както обяснява Янис Варуфакис в новата си книга Технофеодализъм. Капиталистите се стремяха да извлекат стойност от работниците, като ги откъснаха от създадената от тях стойност, но въпреки това направиха неща. Феодалистите се стремят към изцяло пасивен доход, като "преминават на мета" в самия бизнес. Те са търсещи наем, чиято цел е да притежават самата платформа, на която други хора вършат работата.

Визиите на феодалиста са по-егоистични и абстрактни дори от най-егоистичните прояви на капиталиста. Парадът на Деня на благодарността на Macy, например, беше начинът на най-големия търговец на дребно в Ню Йорк да благодари на града, в който оперира. Да, това беше реклама, но беше и страхотна обществена услуга, която се провеждаше на обществени улици. Когато Безос предприе първия си полет с космическото си превозно средство Blue Origin (демонстрирайки малко повече от факта, че частно лице вече може да си позволи да направи това, което сме постигнали колективно преди повече от 50 години), той действаше така, сякаш мисията имаше обществена сила. "Искам да благодаря на всеки служител на Amazon и всеки клиент на Amazon, защото вие платихте за всичко това", призна той. "Много ви благодаря от дъното на сърцето си. Много го оценявам", добави той на странно пасивен, безличен език на представител за обслужване на клиенти. Стартирането беше като версията на Amazon на парада на Macy's, само че вместо да маршируваме по Бродуей с герои от гигантски балони за нашите деца, щедростта на компанията се състоеше в това да ни позволи да станем свидетели на свръхчовешките постижения на нейния основател. Сякаш разпознавайки антиклимакса, Безос постави Уилям Шатнър ​​на следващия полет на Blue Origin, за по-добра развлекателна стойност.

Защото това е, което наистина се случва тук. Лудориите на технологичните феодали създават по-добра научна фантастика отколкото те очертават легитимни пътища към устойчиво бъдеще. Мъск и Зукърбърг се предизвикват един друг на дуели като начин за реклама на своите платформи. Мъск е по-малко главен изпълнителен директор на X, отколкото неговият главен трол. Те не са богове. Те са артисти.

Вместо да им подражаваме, първо трябва да им се смеем, а след това да ги отхвърляме. Те са като състезателите в епизод на Survivor, които се опитват да бъдат последните на острова. Перверзно, забавно и понякога трудно е да се погледне настрани. Това е същият импулс, който кара много американци да гласуват за Тръмп – по-малко защото го искат за президент, отколкото защото той ще направи по-добра телевизия.

Но е време да изключим това шоу, тази автомобилна катастрофа на технологичното бъдеще и да продължим с възстановяването на света от това ново поколение барони-разбойници, вместо да продължим да финансираме техните фантазии. Това не са полубоговете, които търсим.

Коментарът е на Дъглас Рушкоф за The Guardian. Той е автор на Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires (Scribe).