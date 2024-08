Блейк Лайвли впечатли с 5 тоалета за 24 часа в Лондон

Блейк Лайвли кацна в Европа, спирайки първо във Великобритания за премиерата на новия си филм It Ends with Us.





36-годишната актриса, която в последния месец впечатлява с флорални тоалети, подходящи за героинята ѝ Лили Блум, продължи модния си поход в Лондон. На 8 август тя показа невероятния си усет за стил и елегантност, обличайки своя 24-и тоалет в рамките на престурнето си. Този път обаче Лайвли успя да вдигне летвата още по-високо, сменяйки цели 5 дизайна за по-малко от 24 часа, в които бе в английската столица.





За най-важния момент, екранизацията на It Ends with Us, Блейк се облече в рокля от последното дефиле на Tamara Ralph, която модните критици видяха за първи път в Париж преди няколко седмици. Сребърният тоалет беше покрит с кристални мрежести венчелистчета и включваше деколте с кристална орхидея и черешов цвят, за да се свързва с героинята на Лайвли – Лили Блум – която притежава магазин за цветя.





Ефектната рокля беше покрита с дълго до земята червено палто с пера, което актрисата носеше преметнато през двете си ръце. Тя завърши визията с обеци, гривни и пръстени от Lorraine Schwartz за допълнителен блясък.





Разбира се, това не беше единственият тоалет, който Блейк демонстрира пред английската публика. Малко по-рано през деня тя носеше не един, не два, не три, а цели четири флорални дизайна.









