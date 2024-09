Титаник бавно се разпада: Нови снимки разкриват как корабът се топи на морското дъно

Това изображение е добре познато на всеки човек - носът на кораба "Титаник", който се очертава от мрака на атлантическите дълбини.

Но нова експедиция разкри ефектите от бавното разпадане на потъналия кораб, като голяма част от парапета сега е на морското дъно.

Загубата на парапета - увековечена от Джак и Роуз в известната филмова сцена - беше открита по време на поредица от гмуркания от подводни роботи това лято. Изображенията, които те заснеха, показват как останките се променят след повече от 100 години под водата.

Корабът потъва през април 1912 г. след удар в айсберг, което води до загубата на 1500 живота.

"Носът на Титаник е просто емблематичен – имате всички тези моменти с него в поп културата. Той е първото нещо, за което се сещате, когато мислите за корабокрушението. Но носът вече не изглежда така", казва Томасина Рей, директор на колекциите в RMS Titanic Inc, компанията, която проведе експедицията, пред BBC. "Това е просто още едно напомняне за влошаването на състоянието му, което се случва всеки ден. Хората питат през цялото време: "Колко време ще остане Титаник?" Просто не знаем, но гледаме разпада му в реално време.“

Екипът смята, че частта от парапета, която е дълга около 4,5 м, е паднала в някакъв момент през последните две години. Изображения и дигитално сканиране от експедиция през 2022 г., извършена от компанията за дълбоководни карти Magellan и създателите на документални филми Atlantic Productions, показват, че парапетът все още е бил прикрепен - въпреки че е започнал да се огъва.

"В един момент металът е поддал и е паднал", казва Томасина Рей.

Това не е единствената част от кораба, която лежи на 3800 м надолу, която се губи в морето. Металната структура се разяжда от микроби, създавайки сталактити от ръжда, наречени рустикали.

Предишни експедиции установиха, че части от Титаник се срутват. Гмурканията, водени от изследователя Виктор Весково през 2019 г., показаха, че десният борд на офицерските каюти се срутва, унищожавайки стаите и заличавайки елементи от кораба, като банята на капитана.

Това лято експедицията на RMS Titanic Inc се проведе през юли и август.

Две дистанционно управлявани превозни средства (ROV) заснеха повече от два милиона изображения и 24 часа кадри с висока разделителна способност както на останките, които се разцепиха, докато потъваха с носа и кърмата, разположени на около 800 м една от друга, така и на полето от отломки около него.

Сега компанията внимателно преглежда кадрите, за да каталогизира находките и в крайна сметка ще създаде много детайлно цифрово 3D сканиране на цялото място на развалините. Повече изображения от гмурканията ще бъдат разкрити през следващите месеци.

Легендарна бронзовата статуя е намерена да лежи в полето от отломки около останките

Екипът обяви друго откритие на артефакт, който се надяваха да намерят, въпреки че беше против всички шансове.

През 1986 г. бронзова статуя, наречена Диана от Версай, е забелязана и фотографирана от Робърт Балард, който е открил останките на Титаник година по-рано.

Но местоположението й не беше известно и високата 60 см фигура не беше документирана отново. Сега обаче е открита да лежи с лицето нагоре в утайката в полето от отломки.

"Беше като да намериш игла в купа сено и преоткриването й тази година беше важно", казва Джеймс Пенца, изследовател на "Титаник" и водещ на подкаста Witness Titanic.

Някога статуята е била изложена за пътниците от първа класа на Титаник.

"Първокласният салон беше най-красивата и невероятно детайлна стая на кораба. И централната част на тази стая беше Диана от Версай", обяснява той. "Но за съжаление, когато Титаник се разцепи на две по време на потъването, салонът се разцепи. И в хаоса и разрушението Даяна беше изтръгната от мястото си и се приземи в тъмнината на полето с отломки."

Fine art decorated the halls and rooms throughout #TITANIC, but beauty is a delicate thing. Much of TITANIC’s fine art was made of organic materials, breaking down into the earth after many decades submerged in the hostile environment of the #NorthAtlantic. pic.twitter.com/zVauzPWDTq