Каро Емералд очарова публиката в зала "Универсиада"

Магнетичната холандска поп и джаз певица Каро Емералд (Каролин Есмералда ван дер Леу) очарова многобройната си публика с танцувалните си бийтове, заразителните песни и обаятелното излъчване.

Концертът в зала "Универсиада" на певицата е част от европейското ѝ турне "Emerald Island Tour", което продължава няколко години.

Емералд дебютира през юли 2009 година със сингъла "Back It Up", който я изстрелва светкавично на върха. Последвалият хит "A Night Like This" превзема първите места в холандските класации.

Вдъхновена от филмите и музиката на 40-те и 50-те години, Каро Емералд създава своя първи албум "Deleted Scenes from the Cutting Room Floor". Вторият албум "The Shocking Miss Emerald" излиза през 2013 г. Той заема първо място в класациите на Великобритания. Албумът е вдъхновен от шоубизнеса и модата в периода 1920-1960г. Главната тема в него е стилът, който винаги е играел важна роля в света на Каро Емералд.

Тя и нейният екип са носители на многобройни национални и международни награди, включително "MTV EMA", "EBBA", "Goldene Kamera" и "Echo".