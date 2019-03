Горан Брегович у нас с вечните хитове "Месечина", "Буба Мара"...

След двата напълно разпродадени концерта на Горан Брегович в Пловдив през изминалата година, легендата на балканската музика е подготвил за вярната си българска аудитория цели три концерта у нас.

Първото му участие ще е на 4 октомври във Варна, в Дворец на културата и спорта, с емблематичните музиканти от "Оркестър за сватби и погребения".

На 5 октомври музикантите гостуват за първи път на Велико Търново (ДКС "Васил Левски") и на 6 октомври завършват с бляскав мащабен концерт в зала 1 на НДК, София.

Програмата, която Брегович и оркестъра са подготвили за българските маниаци на балканската музика е the Best of Goran Bregovic – най-отбраната селекция от вечни негови хитове като "Месечинка", "Калашников", "Буба Мара", "Аризонска мечта" и много други.

Билетите за трите концерта са в продажба от 28 март.