Роби Уилямс ще изненада феновете си с нов албум

Роби Уилямс работи над нов албум в звукозаписно студио заедно с отдавнашния си сътрудник, композитора и продуцент Гай Чеймбърс, съобщи БТА като се позова на Контактмюзик.

Чеймбърс поясни, че 45-годишният Роби често подхожда спонтанно към създаването на нова музика. Затова Гай трябва да е сигурен, че е записал онова, което впоследствие може да се окаже, че действително е много добро.

"Роби е спонтанен", каза той пред сп. "Саунд он саунд".

"Онова, което трябва да направим, когато той се разхожда из студиото, е да му дадем микрофон. Ако композицията му допада, той веднага започва да пее. Записваме всичко, защото понякога първоначалните му хрумвания наистина са много добри и по-късно се връщаме към тях", добави Гай.

Освен че работи заедно с Уилямс над новия му диск, Чеймбърс се готви да пусне дебютния си соло албум, озаглавен "Go Gentle into the Light", на 3 май.

Той ще включва песни, които са записани от Роби, но впоследствие са били преработени от Гай, за да се превърнат в инструментални композиции за пиано.